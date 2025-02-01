Çekmeköy'de bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Alevler 3 bin metrekarelik kapalı alana yayılırken yoğun duman gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Peki, yangın neden çıktı? Yaralanan var mı? İşte Çekmeköy lastik fabrikası yangınına ilişkin son durum...
İstanbul Çekmeköy Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında yangın çıktı.
Çekmeköy'de lastik fabrikasındaki yangın neden çıktı?
Lastik fabrikasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek, alevlere müdahale edilmeye başlandı.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.