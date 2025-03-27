Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Uludağ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Uludağ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

09:5727/03/2025, Thursday
IHA
Sonraki haber
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ'daki yangınla ilgili açıklama yaptı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Uludağ'daki yangınla ilgili açıklama yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
  • "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa Uludağ'da Kapatılan Otelde Yangın' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; 27.03.2025 tarihinde Uludağ Milli Parkında bulunan konaklama tesisinde meydana gelen yangında personel olduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızın olay yerinde, 1 vatandaşımızın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın yaralandığı olayla ilgili olarak; Olay yerinde, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
#Bursa
#Ramazan Solmaz
#Uludağ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM işçi kura çekimi sonuçları için beklenen açıklama geldi! Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı İŞKUR kurası sonuçları ne zaman açıklanacak?