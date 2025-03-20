Bursa'da mahalleyi panikleten yangın

Bursa'da üç katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Tedbir amaçlı binadakiler tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.