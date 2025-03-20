Bursa'da mahalleyi panikleten yangın

Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.