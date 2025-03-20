Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da mahalleyi panikleten yangın

Bursa'da mahalleyi panikleten yangın

22:5520/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. (Foto: Arşiv)
Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. (Foto: Arşiv)

Bursa'da üç katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Tedbir amaçlı binadakiler tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



#Bursa
#yangın
#İtfaiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri