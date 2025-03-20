Metroda uçan tekme: Yaşlı adamla tartışmıştı

İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti. Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı. O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.