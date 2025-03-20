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Metroda uçan tekme: Yaşlı adamla tartışmıştı

Metroda uçan tekme: Yaşlı adamla tartışmıştı

13:1620/03/2025, Thursday
DHA
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Bursa'da bir yolcu, yaşlı bir kişiyle tartışıp hakaret edince, diğer yolcular tarafından tekmelenip, istasyona yanaşan metrodan dışarı atıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da meydana geldi.

İddiaya göre, erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti. Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı. O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, metronun içinde darbedilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.



#Bursa
#Metro
#Kavga
#Arbede

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