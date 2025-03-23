Zeytinburnu'nda kılıf imalathanesinde yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57/11 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katında bulunan kılıf imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.