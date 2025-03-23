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Zeytinburnu'nda kılıf imalathanesinde yangın

Zeytinburnu'nda kılıf imalathanesinde yangın

22:5923/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Zeytinburnu'nda kılıf imalathanesinde yangın
Zeytinburnu'nda kılıf imalathanesinde yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın bodrum katındaki kılıf imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57/11 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katında bulunan kılıf imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


İş yerinden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

#İstanbul
#Zeytinburnu
#Yangın

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