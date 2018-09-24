34 yıl sonra yine eşini ve çocuğunu öldürdü

Anne ve oğlunun cenazeleri Adıyaman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Adıyaman’da 3 kişiyi öldürmekten iki kez cezaevine giren şahıs, bu kez eşini ve çocuğunu öldürdü.

Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. 34 yıl önce tabanca ile ilk eşini ve çocuğunu öldüren, cezaevinde yattıktan sonra çıkan ve teyzesinin oğlunu öldürünce ikinci kez cezaevine giren Bekir A. (66), cezasını çektikten sonra serbest kaldı.



Bekir A., evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple dini nikahlı üçüncü eşi Emine Ö.(60) ve oğlu Enes A.’yı (19) tabanca ile öldürerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan köy sakinleri eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi.

Enes A'nın bu yıl Iğdır Üniversitesini kazandığı ve yarın bu kente gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Emine Ö. ve oğlunun cenazeleri Adıyaman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli Bekir A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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