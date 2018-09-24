Mavi listedeki terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Bingöl'deki hava harekatında etkisiz getirdiği teröristler arasında mavi listede aranan Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas'ın da olduğu öğrenildi.
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir."
Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir.
Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 24 Eylül 2018