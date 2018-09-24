Gündem Mavi listedeki terörist öldürüldü
ANKARA

Mavi listedeki terörist öldürüldü

Mavi listedeki terörist öldürüldü

TSK'nın Bingöl kırsalında düzenlediği hava harekatında etkisiz hale getirdiği teröristler arasında mavi listede aranan Raife Elmas olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK'nın terör bölgelerindeki operasyonları başarıyla devam ediyor.
TSK'nın terör bölgelerindeki operasyonları başarıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Bingöl'deki hava harekatında etkisiz getirdiği teröristler arasında mavi listede aranan Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas'ın da olduğu öğrenildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir."

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