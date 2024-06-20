340 hektar orman kül oldu

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkakale Eceabat, İzmir Dikili ve Muğla Milas’taki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Dikili’deki yangın havadan ve karadan 9,5 saatlik müdahale sonucunda dün saat 10.00 itibariyle kontrol altına alındı. Milas’ta söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çanakkale Eceabat’ta önceki gün saat 16.00 sıralarında anız yakılırken çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın 24 saat sonra kontrol altına alınabildi. Dün havanın aydınlanmasının ardından alevlere uçak ve helikopterle müdahaleye yeniden başlandı. Yangının akşam üzeri saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındığı açıklandı. Çanakkale’de yanan ormanlık alanın 340 hektar, yani yaklaşık 476 futbol sahası büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

İbrahim Yumaklı

KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi’nde orman yangınları hakkında bilgi verdi. Çanakkale’deki yangına ilişkin Yumaklı, “İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik ve an itibarıyla söyleyebilirim ki Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır” dedi. Yangının etkilediği alanla ilgili Yumaklı, “Yangından etkilenen alan 575 hektar. Yanan alandan bahsetmiyorum, yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız, bütün her şey bittikten sonra ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan” diye konuştu.

26 EV BOŞALTILDI

Uşak, Manisa ve Balıkesir'deki orman yangınları ise sürüyor. Uşak kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın bölgesine yakın Köprübaşı köyünde 26 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Önceki gece boyunca karadan müdahale edilen yangına dün havanın aydınlanmasıyla helikopterlerle müdahale başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak’taki yangınla ilgili, orada da işlerin iyiye gittiğini, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Yumaklı, diğer kentlerdeki yangınlar hakkında da şu bilgileri verdi: “Manisa Soma’da bir yangınımız çıktı 14.40’da, 14.55’de müdahil olundu buraya. Ormanda başladı. Yine orada da çok kuvvetli rüzgar sebebiyle yayılma, genişleme eğilimi gösterdi. Arkadaşlarımız bütün güçleriyle mücadeleye devam ediyorlar kontrol altına almak için. Balıkesir Ayvalık bügun 14.55’de çıktı yangın. 15.05’de müdahil olundu ilk anda. Çöplükte başladı ve maalesef ormana sirayet etti. Ancak arkadaşlarımdan en son aldığım bilgi iyiye gittiği yönünde.”







