368 bin Suriyeli eve döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Konuşmasında terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilanço ve güvenlik güçlerinin durumuna dair güncel rakamları paylaşan Soylu, Türkiye’nin FETÖ/PDY, PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle ‘tek başına mücadele ettiğini’ vurguladı. İşte Soylu’nun verdiği bilgilerden satır başları...

Süleyman Soylu

DENİZLERE KESKİN GÖZ

* Muvazzaf güvenlik personeli sayısı 542 bin 183’tür. Yıl içinde göreve başlayanlar ve alım süreçleri devam edenlerle birlikte yıl sonunda geçen yıla göre yüzde 16’lık bir artış sağlanacak.

* Bekçilerin geri gelmesinden herkes çok mutlu. Burada hedef sayımız, 30 bindir. Halen 21 bin 302 bekçimiz var, 8 bin 242 bekçimizin de alım süreci devam ediyor.

* Sahil Gözetleme Radar Sistemi projesinin ilk aşaması aralık ayında hizmete girecek. Halen 11 adet gözetleme istasyonu olan ve 2021’in sonunda tamamlanacak projeyle tüm denizlerimizin her santimetrekaresi radarla ve kameralarla tek merkezden izlenebilir hale gelecek.

İHA’LARLA 1144 TERÖRİST

*2018’de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında gerçekleşen, engellenen ve başarısız olanlar dahil toplam 129 terör saldırısı olmasına karşın Türkiye’de 2019’da sadece gerçekleşen PKK saldırısı sayısı 669.

* PKK’ya yönelik operasyonlar son 3 yılda yüzde 150 artarak 40 binden 101 bine yükseldi.

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* Güvenlik güçlerinin eli ayağı haline gelen insansız hava araçları alımları sürüyor. İHA’ların yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, 2017’den bu yana toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirildi.

* 6 faz olarak devam eden Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edildi.

936 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI

* 15 Temmuz’dan sonra her yıl örgüte katılandan yaklaşık 3 kat fazlası ya teslim olmakta ya da ikna yoluyla dağdan indirilmektedir. Bu da verdiğimiz mücadelenin caydırıcılığının ne anlama geldiğini ortaya koyuyor.

* İkna çalışmalarında ciddi adımlar attık. İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı, bu yılın 10 aylık verilerine göre 289’dur.

İkna çalışmalarında ciddi adımlar attık. İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı, bu yılın 10 aylık verilerine göre 289’dur. * 911 km’lik Suriye sınırına 825 km, İran sınırına 111 km güvenlik duvarı ile yol ve diğer sistemler inşa edildi. AB projesi kapsamında doğu ve batı sınırına 211 elektro-optik kulenin inşası sürüyor.

ORADA TURİZM CANLANIYOR

* Terörle iltisaklı belediyelere yeni görevlendirmeler yapıldı. Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42 belediye başkanı toplam 286 yıl ceza almıştır. 19’u tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, 6’sı adli kontrol ve 8’i firar ettiği için hakkında yakalama kararı sözkonusudur. Bu da aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu, belediyelerin terörle iltisaklı bu insanlara teslim edilemeyecek kadar milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için önemli olduğunu bir kere daha ifade etmektedir.

* Üniversite öğrenci sayıları son 3 yılda Mardin’de yüzde 60, Siirt’te 36,5 oranında, turist sayıları ise Tunceli’de yüzde 365, Diyarbakır’da yüzde 244, Mardin’de yüzde 138 oranında artmıştır. Aynı şekilde istihdam sayıları da artmakta, dünyaca ünlü yabancı markalara Ağrı, Van, Mardin gibi illerde tekstil fabrikaları ve atölyeler açarak ev sahipliği yapmaktayız.

FETÖ’DEN İŞLEM GÖREN SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ

* Türkiye’nin FETÖ’den gördüğü zarar, hem 16 Temmuz gecesi verilen kayıplar hem de kamu kurumlarında oluşturduğu tahribat herkesin malumu. Emniyet birimlerince Bylock, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları gibi değişik başlıklarda operasyonlar icra edildi. Gaybubet, hijyen, ışık evi yapılanması, finans yapılanması gibi pek çok yapılanma alanları da çözüldü. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor.

Türkiye’nin FETÖ’den gördüğü zarar, hem 16 Temmuz gecesi verilen kayıplar hem de kamu kurumlarında oluşturduğu tahribat herkesin malumu. Emniyet birimlerince Bylock, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları gibi değişik başlıklarda operasyonlar icra edildi. Gaybubet, hijyen, ışık evi yapılanması, finans yapılanması gibi pek çok yapılanma alanları da çözüldü. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor. * Bu yıl kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleşmiştir. FETÖ ile mücadelede duruşumuz nettir, Bu konudaki kararlılığımızda kesinlikle herhangi bir sapma ve eksiklik sözkonusu değildir.

* 15 Temmuz öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyal inceleniyordu. 15 Temmuz sonrası 2017’de 420 bin, 2018’de 631 bin, bu yıl da 10 ayda 600 bin 671 materyal incelendi (3 yılda 1 milyon 651 bin).

4 BİN 118 DEAŞ’LI ETKİSİZ

* DEAŞ tarafından 14 önemli terör saldırısı gerçekleştirilmiş, toplam 304 insanımız şehit olmuş, 1338 vatandaşımız da yaralanmıştır. DEAŞ’la mücadelesini içeride ve dışarıda samimi ve etkin şekilde ortaya koyan ülkemiz, sadece Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 3 bin 60 terörist etkisiz hale getirerek, örgütün çöküşünü başlatan ülke olmuştur.

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* Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında, toplam 1058 DEAŞ’lı etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye’de tek bir eylem dahi yapamayan DEAŞ terör örgütünün, o da Reina eylemiydi, son iki yılda 5 eylem girişimi önlenmiş, yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellenmiştir.

* DHKP-C ve MLKP terör örgütleri de kırsaldan tamamen silindi. Şehirlerde örgütlerin yönetici kadrolarına ağır darbe vuruldu. Bu örgütlere yönelik 2016’da 274, 2017’de 365, 2018’de 405 ve 10 ayda 343 operasyon gerçekleşti.

* Bu yıl 142 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle kırmızı kategoriye büyük zayiat verdirildi.

368 BİN 217 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

* Türkiye kitlesel göçle en ciddi yüzleşmeyi yaşayan ülkelerden biri. Ülkemizde halen çeşitli statülerden 5 milyon 74 bin 908 yabancı uyruklu insan vardır. Bunların 3.6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 1 milyonu ikamet izniyle kalan öğrenciler ve yabancı şirket veya konsolosluk çalışanları ve diğer çalışanlar gibi yabancılardır. 324 bin kişisi ise uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi dediğimiz gruptur.

* Başka illere kayıtlı olanların İstanbul’a gelmesi nedeniyle bir yığılma söz konusu. Buraya tedbir aldık. 12 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 200 bin kişi İstanbul’dan ayrıldı. Yılbaşından 15 Kasım’a kadar İstanbul’da yakalanan 100 bin 11 kişiye de işlem yapıldı.

Başka illere kayıtlı olanların İstanbul’a gelmesi nedeniyle bir yığılma söz konusu. Buraya tedbir aldık. 12 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 200 bin kişi İstanbul’dan ayrıldı. Yılbaşından 15 Kasım’a kadar İstanbul’da yakalanan 100 bin 11 kişiye de işlem yapıldı. * 11-19 Kasım tarihleri arasında DEAŞ üyesi 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD’li ve 2 Hollandalı Türkiye’den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerinde kalan Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) sayısı 944’e düştü.

* Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine geri döndü.