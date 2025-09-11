Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
37 ilin emniyet müdürü değişti: 22'si merkeze çekildi

37 ilin emniyet müdürü değişti: 22'si merkeze çekildi

00:2711/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Resmî Gazete’de yayımlanan emniyet müdürleri atama kararı.
Resmî Gazete’de yayımlanan emniyet müdürleri atama kararı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, 37 ilin emniyet müdürleri değişirken, 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

10 Eylül 2025 tarihli ve 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kapsamlı bir atama yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameye göre, 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin emniyet müdürü de merkeze çekildi.

Ayrıca 13 ile polis başmüfettişleri arasından yeni emniyet müdürleri atandı.

Karara göre Şırnak, Bitlis, Erzurum, Malatya, Muğla, Diyarbakır, Bursa, Mardin, Bolu, Sivas, Ardahan, Karaman, Ağrı, Muş ve Kastamonu gibi birçok ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

Dört emniyet müdürü farklı illere görevlendirildi

Bazı illerde ise emniyet müdürleri arasında görev değişikliği yapıldı. Aydın İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ Balıkesir’e, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat Bursa’ya, Mersin İl Emniyet Müdürü Özgür Tekiner Nevşehir’e, Düzce İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise Kahramanmaraş’a atandı.

Polis başmüfettişleri arasından atamalar

Boşalan illere ise polis başmüfettişleri arasından atamalar gerçekleştirildi. Böylece Elazığ, Çorum, Van, Nevşehir, Düzce, Tunceli, Malatya, Aydın, Sivas ve Muş gibi birçok ilin emniyet müdürlüğü görevine yeni isimler getirildi.



#Atama Kararı
#Emniyet
#Emniyet Müdürü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Charlie Kirk kimdir?