37 ilin emniyet müdürü değişti: 22'si merkeze çekildi

10 Eylül 2025 tarihli ve 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kapsamlı bir atama yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameye göre, 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin emniyet müdürü de merkeze çekildi.

Ayrıca 13 ile polis başmüfettişleri arasından yeni emniyet müdürleri atandı.

Karara göre Şırnak, Bitlis, Erzurum, Malatya, Muğla, Diyarbakır, Bursa, Mardin, Bolu, Sivas, Ardahan, Karaman, Ağrı, Muş ve Kastamonu gibi birçok ilin emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

Dört emniyet müdürü farklı illere görevlendirildi

Bazı illerde ise emniyet müdürleri arasında görev değişikliği yapıldı. Aydın İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ Balıkesir’e, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat Bursa’ya, Mersin İl Emniyet Müdürü Özgür Tekiner Nevşehir’e, Düzce İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise Kahramanmaraş’a atandı.

Polis başmüfettişleri arasından atamalar

Boşalan illere ise polis başmüfettişleri arasından atamalar gerçekleştirildi. Böylece Elazığ, Çorum, Van, Nevşehir, Düzce, Tunceli, Malatya, Aydın, Sivas ve Muş gibi birçok ilin emniyet müdürlüğü görevine yeni isimler getirildi.







