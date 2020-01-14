Gündem 4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Partiye geçti
POLİTİKA

4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti

4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti'ye 4 ilden 4 ilçe, bir belde belediye başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından düzenlenen törende, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla birlikte.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla birlikte.

3'ü muhalefet partilerinden ve 2'si bağımsız seçilen toplam 5 belediye başkanı, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetlerini, AK Parti'nin Meclis grup toplantısının ardından düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşlerim şimdi her hafta grup toplantılarımızda bu katılımlar devam edecek. Şuanda liste kabarık. Kesinleşmeden açıklamayı doğru bulmuyorum" dedi.

  • AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:
  • İyi Parti - Kayseri'nin İncesu ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İlmek
  • Saadet Partisi - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu
  • CHP - Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesi Belediye Başkanı Doğan Öztürk
  • Bağımsız -Elazığ'ın Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı
  • Bağımsız- Erzurum'un Olur ilçesi Belediye Başkanı Sıddık Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?

''Kürt çocukları artık kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar''
OYNAT 00:00
''Kürt çocukları artık kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar''
Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Ak Parti grup toplantısına katılarak açıklamada bulundu. Kürt kızı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Gülay Demir, ''Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatrolar yazıldı, filmler çevrildi. Ama artık o tiyatrolarda perdeler kapandı. Kürt çocukları artık kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar'' açıklamasında bulundu.


Sarrac İstanbula geldi

Sarrac İstanbul'a geldi

Hafter'in imzalamamasının ardından Moskova'dan Türkiye'ye geçti.
İnsanlık İdlibde büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.
Ateşkese bağlı kalın

Ateşkese bağlı kalın

​BM'den Libyalı taraflara ateşkes için çağrı.
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti'ye geçen başkanlara rozetlerini Erdoğan taktı.
Satış onayı çıktı

Satış onayı çıktı

Alanya'nın gözde oteline 235 milyon lira ödeyecek.
Yaptıklarını hatırlamadı

Yaptıklarını hatırlamadı

'Ben FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkaran kadınının davası başladı.

Dünyaya sesleniyorum!

Dünyaya sesleniyorum!

Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?

Üzerimize<br>düşeni yaptık

Üzerimize
düşeni yaptık

Masadan kalkan Hafter'e Türkiye'den art arda tepki.
Hastanede patlama

Hastanede patlama

Tarsus'taki patlamada 2'si ağır 5 yaralandı.
Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
1 milyon TL'lik<br>Uber piyangosu

1 milyon TL'lik
Uber piyangosu

Taksi plakaları şaşalı günlerine geri döndü.
Tükenmek üzere

Tükenmek üzere

Sömestr öncesi otobüs bileti alacaklar dikkat.
İstanbul'da <br>'engelli raporu' operasyonu

İstanbul'da
'engelli raporu' operasyonu

Gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.
386 üründe taklit ve tağşiş var

386 üründe taklit ve tağşiş var

​Tarım ve Orman Bakanlığı o firmaları kamuoyuyla paylaştı.
Hafter ateşle oynuyor

Hafter ateşle oynuyor

Darbeci general, anlaşmaya imza atmadan masadan kalktı.
Mısır'dan Libya ateşkesine destek açıklaması
Dünya

Mısır'dan Libya ateşkesine destek açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 'Mısır, Libya'da ilan edilen koşulsuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kardeş ülke Libya'da akan kanın durmasını sağlayacak herkese desteğini ifade ediyor.' denildi. Ayrıca Mısır'ın, Libya ve komşu ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir çözüme her zaman destek vereceği bilgisi paylaşıldı. Dün Libya’nın doğusundaki darbeci lider Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul ettiğini açıklamıştı. Ateşkes Türkiye saatiyle 01.00'de resmen yürürlüğü girmişti.
Irak ve Suriye'deki muhbirler Süleymani'nin öldürülmesine yardım etti
Dünya

Irak ve Suriye'deki muhbirler Süleymani'nin öldürülmesine yardım etti

İran'da şok etkisi yapan suikastin üzerinden günler geçse de ABD'nin operasyonu hakkında eni ayrıntılar gelmeye devam ediyor Reuters haber ajansının yeni raporuna göre General Süleymani ve

Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı El Muhendis'i öldüren füze saldırısı Irak ve Suriye'deki muhbirlerin saat saat sızdırdığı bilgilerin yardımıyla gerçekleştirildi.

Terör örgütü YPG/PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ait tünellerden birini daha buldu. İlçenin batı kırsalından başlayan tünel, Suriye-Türkiye sınırına, kent merkezine ve güneydeki Ayn Arus beldesine uzanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.