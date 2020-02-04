Gündem 4 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
EĞİTİM

4 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Sivas'ın İmranlı ilçesi, Ağrı'nın Hamur ilçesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bu arada Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 202 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köy okullarında ve okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi yüzünden il genelinde 76 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler kapalı yolları açmak ve kardan dolayı ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi

Karlıova'da yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime bugün ara verildi.

Yoğun kar yüzünden ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Esed rejiminin arsızlığı arttı

Esed rejiminin arsızlığı arttı

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'ya önemli görev düşüyor.
İhalesi bu yıl yapılacak

İhalesi bu yıl yapılacak

Bakan Turhan, Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili güzel haberi verdi.
Virüsten kaçıpTürkiyeye yöneldi

Virüsten kaçıp
Türkiye'ye yöneldi

Sebze meyve ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayacak.
88 terörist etkisiz hale getirildi

88 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, ocak ayındaki operasyonların bilançosunu açıkladı.
Corona<br>virüs 3 ili vurdu

Corona
virüs 3 ili vurdu

​Uçuşlar yarın durdurulacak, 30 bin iptal var.
83 milyon olduk

83 milyon olduk

​Türkiye'nin nüfusu 2019'da 1 milyondan fazla arttı.

Türkiye'nin<br>faturasını düşürebilir

Türkiye'nin
faturasını düşürebilir

​Coronavirüs doğalgaz fiyatlarını da etkileyecek.
Hamile anne ve oğlu vahşice katledildi

Hamile anne ve oğlu vahşice katledildi

​2 yaşındaki bebek annesinin başında ağlarken bulundu.
Sürpriz teklif

Sürpriz teklif

​Nikah töreninde transfer görüşmesi yaptı.
LGBT gönüllüsü oldu

LGBT gönüllüsü oldu

ABD'de 140'a yakın okulu bulunan FETÖ'den yeni skandal.
İkinci elde<br>kapora tokatçılığı

İkinci elde
kapora tokatçılığı

Parayı aldıktan sonra ​telefonlarını kapatıyorlar.
1 günde<br>400 milyar dolar

1 günde
400 milyar dolar

​Coronavirüsü Çin piyasalarını da fena vurdu.
Elden para<br>mecburiyetine son

Elden para
mecburiyetine son

​Artık banka ve kredi kartlarıyla da ödenebilecek.
FETÖ'ye 38 ilde<br>dev operasyon

FETÖ'ye 38 ilde
dev operasyon

54 iş insanı, 50'si mahrem imam 128 şüpheliye gözaltı kararı.
F.Bahçe'den vefasızlık

F.Bahçe'den vefasızlık

Ücretinde indirime gitti yine de kadro dışı bırakıldı.
Kar, yağmur <br>ve fırtına beklentisi

Kar, yağmur
ve fırtına beklentisi

​Meteoroloji'den İstanbullular'a uyarı üstüne uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.