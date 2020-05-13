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Gündem 4 PKKlı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 4 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. Teröristlerin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bilgilendirmede, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.

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