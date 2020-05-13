4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 4 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. Teröristlerin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bilgilendirmede, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.
Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SBbFclnJ3u
Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SBbFclnJ3u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2020