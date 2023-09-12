4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere ilişkin yeni bir karar aldı. Alınan Kurul kararına göre, söz konusu dört ildeki öğrencilere, talepleri halinde kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilecek.