4. Yargı Paketi Meclis'te: Kadına yönelik şiddete ağır cezalar var

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'ye sunulan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu'nun pakete ilişkin verdiği bilgiler şöyle:
27 maddede değişiklik
Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada, 27 maddede değişiklik yapıldı.
4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor
Kadına şiddet öncelikli konu
Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele için düzenlemeler yapıldı. Boşanan eşe karşı işlenen suçlarda ceza artırılacak.
İdarenin 60 günde cevap verme süresi 30 güne indiriliyor.
Tebligat dışında telefon ve e-posta bildirimi yapılabilecek.
Kredi kartlarına ilişkin suçlarda mağdurun ikametgahı yakınındaki mahkeme heyeti yetkili olacak.
Kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanması gerektiği de teklifimizde var.