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POLİTİKA

4. Yargı Paketi Meclis'te: Kadına yönelik şiddete ağır cezalar var

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifin neler içerdiğine dair bilgiler paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Teklifle 4 kanunda, 27 maddede değişiklik yapılıyor. Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele için düzenlemeler yapıldı. Boşanan eşe karşı işlenen suçlarda ceza artırılacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4. Yargı Paketi Mecliste: Kadına yönelik şiddete ağır cezalar var
​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'ye sunulan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu'nun pakete ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

27 maddede değişiklik

Ceza Muhakemesi, Türk Ceza, İdari Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi kanunları olmak üzere 4 yasada, 27 maddede değişiklik yapıldı.

4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi hedefleniyor

Kadına şiddet öncelikli konu

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele için düzenlemeler yapıldı. Boşanan eşe karşı işlenen suçlarda ceza artırılacak.

İdarenin 60 günde cevap verme süresi 30 güne indiriliyor.

Tebligat dışında telefon ve e-posta bildirimi yapılabilecek.

Kredi kartlarına ilişkin suçlarda mağdurun ikametgahı yakınındaki mahkeme heyeti yetkili olacak.

Kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanması gerektiği de teklifimizde var.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi'ni yarın TBMM'ye sunacağız
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 4. Yargı Paketi'ni yarın TBMM'ye sunacağız
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