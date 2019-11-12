Gündem 4 yaşındaki Fatma Nur camdan düşerek hayatını kaybeden abisiyle aynı kaderi paylaştı
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4 yaşındaki Fatma Nur camdan düşerek hayatını kaybeden abisiyle aynı kaderi paylaştı

Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Küçük kızın düşüş anı
Küçük kızın düşüş anı

Rize’de oğullarını evlerinin penceresinden aşağıya düşmesi sonucunda kaybeden aile, 3 yıl sonra 4 yaşındaki kızlarını aynı pencereden düşmesi nedeniyle kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Zemine çakılan Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağabeyi de aynı pencereden düşerek hayatını kaybetmiş

  • Öte yandan 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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