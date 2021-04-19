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Gündem 4 yaşındaki kızını evde bırakan anneden hayrete düşüren savunma Her zaman yalnız bırakıyorum ne olmuş
ADANA

4 yaşındaki kızını evde bırakan anneden hayrete düşüren savunma: Her zaman yalnız bırakıyorum ne olmuş

Adana’da anne ve babası tarafından evde tek başına bırakılan 4 yaşındaki kız çocuğu balkona çıkıp sarkınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Eve gelen annenin, “Ben onu her zaman yalnız bırakıyorum ne olmuş. Neden balkona çıktın bizi rezil ettin” diyerek çevredekilere ve çocuğuna tepki gösterip kızması herkesi hayrete düşürdü.

Haber Merkezi İHA
4 yaşındaki kızını evde bırakan anneden hayrete düşüren savunma: Her zaman yalnız bırakıyorum ne olmuş
Annesi evde yalnız bıraktığı çocuğa 'Bizi rezil ettin' diyerek kızdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesinde meydana geldi. Anne Damla T. ile baba Mahsun T., 4 yaşındaki kızları D.T.’yi 2. kattaki evde bırakıp gitti. Aile kapıyı da arkasından kilitledi. Bir süre sonra çocuk balkona çıkıp demir korkuluklardan aşağı sarkmaya başladı.

Bunun üzerine komşuları eve çıkıp kız çocuğunu almak istedi ancak kapı kapalı olduğu için eve giremedi. Komşular kız çocuğuna içeri girmesini söyledi ancak çocuk bir türlü içeri girmedi. Komşular bu nedenle polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kız çocuğunu balkondan alıp aşağı indirdi. Daha sonra da anne ve babasına haber verildi.

İHA

"HER ZAMAN EVDE TEK BIRAKIYORUM NE OLMUŞ"

Kız çocuğu anne ve babasının kendisini bırakıp gittiğini balkonda oyun oynadığını söyledi. Bir süre sonra anne Damla T. olay yerine gelip, “Ben kızımı her zaman evde tek bırakıyorum ne olmuş” diyerek tepki vermesi herkesi hayrete düşürdü.

İHA

"BİZİ REZİL ETTİN"

Damla T. kızını alıp evine götürürken de “Sen niye balkona çıktın bize herkese rezil ettin” diye kızması dikkat çekti.

İHA

Komşular ise kızı balkonda görünce düşmemesi için polise haber verdiklerini söyledi.

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