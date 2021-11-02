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BURSA

40 yıldır inatla tamir etmeye devam ediyor: 500 bin lira verseler satmam

Hayatının kırk yılını antika radyoları toplamaya adayan Ahmet Ali Şağ’ın dükkânını ziyaret edenler, nostaljik radyoları görünce, çocukluk günlerini hatırlayıp, göz yaşlarına hakim olamıyor. Bursa’da 40 yıldır eski radyo ve gramofonları tamir eden 59 yaşındaki Ahmet Ali Şağın, 91 yıl önce üretilmiş radyolar olduğunu, bunlara paha biçilemediğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
40 yıldır inatla tamir etmeye devam ediyor: 500 bin lira verseler satmam
Ahmet Ali Şağın

Bursa’da 40 yıldır eski radyo ve gramofonları tamir eden 59 yaşındaki Ahmet Ali Şağın, 91 yıl önce üretilmiş radyolar olduğunu, bunlara paha biçilemediğini söyledi. Bu işi kendisinden başka Bursa’da yapan kalmadığını anlatan Ahmet Ali Şağın, “Bir zamanlar servet olan bu radyolar artık nostalji oldu. 40 yıldır inatla tamir etmeye devam ediyorum, ancak artık teknolojiye yenik düşmek üzereyiz. Malzeme ve radyo ile ilgili parçalar bulamıyoruz. Eski radyoların parçalarını söküp onarma yoluna giriyoruz” dedi.


Bursa’da Yeşil Caddesi’ndeki dükkânında yıldır eski radyoları ve gramofonları tekrar çalışır hâle getiren Ahmet Ali Şağın, elinde 300’den fazla nostaljik radyo olduğunu belirtti. Şağın, “1930 yılından günümüze kadar gelmiş radyolarım mevcut. Bunları yıllarca biriktirdim. Türkiye’nin her yerini dolaşıp radyo dedikleri zaman atlayıp gidiyorum. Onları toplayıp tekrar çalışır vaziyete getiriyorum” ifadelerini kullandı.


Radyoları görünce ağlayan kadını hiç unutamıyor


Açmış olduğu sergide unutamadığı bir hatırasından bahseden Şağın, “Gene radyo sergisi açmıştım. Öğretmen olduğunu sonradan öğrendiğim yaşlı bir kadın, radyonun başında 10 dakika boyunca hareketsiz durdu. Rahatsızlandığını düşünüp, bir şeyi olup olmadığını sordum. Bu radyonun aynısından 50 yıl önce kendilerinde de olduğunu, babasının radyoyu satıp ablasıyla kendisini yatılı okula gönderdiğini, bu sayede öğretmen olduklarını anlattı. O öğretmen ile birlikte ben de çok duygulandım. O ânları hiç unutamıyorum. Bu olaydan sonra her ziyaretçimin hatırasını bir not defterine kaydediyorum. Onları birleştirip bir kitap hâline getirmek istiyorum” dedi.


“500 bin lira verilse bile satmayacağım radyolarım var”


Ahmet Ali Şağın, bu cihazlarla alışveriş merkezleri ve kültür merkezlerinde sergi açtığını dile getirerek, “Radyoların bazılarını satmıyorum. Bende hatıraları ayrı. Onları paketledim, depomda duruyorlar. Açtığım sergilerde insanların ilgilerinden çok memnunum. Bazen küçük çocuklar aile büyüklerine soruyorlar bunların ne olduğunu; plak çalarları görüp, kocaman CD çalar diye tepki veriyorlar. 1930 model bir aga radyomuz mevcut. Onu onardım, çalışır hâle getirdim. Bu tarz cihazların değeri paha biçilemez. 500 bin lira verilse dahi bulunamayacak bir cihaz. Sadece sergilerde görücüye çıkarıyoruz” diye konuştu.


Gençler radyo ve plak çalarlara ilgi gösteriyor


Nostaljik radyo ve plakların büyük ilgi gördüğünü ifade eden Şağın, “İnsanlar artık eski radyolarını atmasınlar. Biz bunları tamir edip orijinal hâline getiriyoruz. Bakımlarını yapıp çalıştırıyoruz. Gençler bu ürünlere ilgi göstermeye başladı. Önümüzdeki yıllarda tekrar evlerimizin baş köşelerini süsleyebileceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Şeker hastaları için üretti: Taleplere yetişemiyor
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Osmangazi ilçesinde fırıncılık yapan Kenan Boran ve Sedat Eren, ürettikleri 15 çeşit ekmeğin içine zerdeçallı ekmeği de ilave etti.
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Zerdeçallı ekmek şeker ve tansiyon hastaları tarafından büyük rağbet gördü. Aldıkları özel makinede yapacakları zerdeçallı ekmeği 36 saat boyunca yoğuran fırıncılar elde ettikleri ekşi maya hamuruyla zerdeçalı karıştırıyor.
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Hazırladıkları hamuru taş fırında pişiriyor. Fırından 700 gram çıkan zerdeçallı ekmeği ise 12 lira 500 kuruşa satıyor.
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Büyük ilgi gören bu ekmeği şehir dışından da almak isteyenler oluyor. Fırıncı, zerdeçallı ekmeği şehir dışına kargoyla gönderiyor.
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Şeker ve tansiyon hastaları için zerdeçallı ekmek imal ettiklerini anlatan Kenan Boran ve Sedat Eren, \"Biz doğal ekmekler üretiyoruz. Bu iş için özel makine aldık. Aldığımız makinede hamuru 36 saat boyunca yoğuruyoruz. Bu şekilde ekşi mayalı hamur elde ediyoruz. Hazırladığımız bu maya ile 15 çeşit ekmek imal ediyoruz. En son çeşitlerimize zerdeçallı ekmeği ekledik. Bu ekmek şeker ve tansiyon hastalarına iyi geliyor. ok talep görmeye başladı. Şehir dışından da isteyenler oluyor. Şehir dışına kargoyla gönderiyoruz. 700 gram zerdeçallı ekmeği 12 lira 50 kuruşa satıyoruz\" dedi.
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Şeker hastaları için üretti: Taleplere yetişemiyor
Bursa'da fırıncılar şeker hastalarının talebi üzerine zerdeçallı ekmek üretti. Zerdeçallı ekmekler büyük talep görüyor.

Kent sis içinde kaldı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.
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Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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Kent sis içinde kaldı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.


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