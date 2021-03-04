41 rezidansa sahip CHP'li İlgezdi 5,9'luk büyümeyi eleştirdi: Sosyal adaletsizlik var

Türkiye ekonomisi, zorlu salgın şartlarına rağmen geride kalan 2020 yılında yüzde 1,8 büyümeyi başardı. 2020’nin son çeyreğinde de yüzde 5,9 büyüdü. Kovid-19 salgının tüm dünya ekonomisini çökerttiği yılı Türkiye, önemli bir başarı gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye ekonomisinin gösterdiği performansı eleştirdi.
Milletvekili yemin töreninde sol yumruğunu havaya kaldırarak ‘ezilenlere’ mesaj veren, 41 rezidansa sahip olan İlgezdi, “Öğrendik ki; ekonomi yüzde 1,8 büyümüş! Oysa halkın gerçeği çok farklı. Sosyal adaletsizlik patladı” dedi.