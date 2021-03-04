Gündem 41 rezidansa sahip CHPli İlgezdi 5,9luk büyümeyi eleştirdi Sosyal adaletsizlik var
POLİTİKA

41 rezidansa sahip CHP'li İlgezdi 5,9'luk büyümeyi eleştirdi: Sosyal adaletsizlik var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kovid-19 salgının tüm dünya ekonomisini sarstığı bir yılda Türkiye ekonomisinin 5,9'luk büyümesini eleştirdi. 41 rezidansa sahip İlgezdi, "Öğrendik ki; ekonomi büyümüş. Oysa gerçek çok farklı. Sosyal adaletsizlik var" dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi

Türkiye ekonomisi, zorlu salgın şartlarına rağmen geride kalan 2020 yılında yüzde 1,8 büyümeyi başardı. 2020’nin son çeyreğinde de yüzde 5,9 büyüdü. Kovid-19 salgının tüm dünya ekonomisini çökerttiği yılı Türkiye, önemli bir başarı gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye ekonomisinin gösterdiği performansı eleştirdi.

Milletvekili yemin töreninde sol yumruğunu havaya kaldırarak ‘ezilenlere’ mesaj veren, 41 rezidansa sahip olan İlgezdi, “Öğrendik ki; ekonomi yüzde 1,8 büyümüş! Oysa halkın gerçeği çok farklı. Sosyal adaletsizlik patladı” dedi.

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