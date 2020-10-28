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Gündem 40tan fazla rezidansa sahip CHPli İlgezdi Refahımız azalıyor
POLİTİKA

40'tan fazla rezidansa sahip CHP'li İlgezdi: Refahımız azalıyor

40’tan fazla rezidansa sahip olduğu ortaya çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, “Refahımız azalıyor” dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi sürecine ve kronik hastalara aşı yapılmasına yönelik bir yazılı açıklama yaptı.

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"Refahımız azalıyor"

Açıklamasında, salgının yönetilemediğini ve hastaların tedavisinde sorunlar yaşandığını öne süren İlgezdi, “Refahın azaldığını görüyoruz” ifadesini kullandı. İlgezdi’nin ifadesine vatandaşlar tepki gösterdi. İlgezdi’ye 40’tan fazla rezidansa sahip olduğunu hatırlatan vatandaşlar, CHP’li vekilin sözlerini eleştirdi.

CHP'li Gamze İlgezdi'nin 12 rezidansı daha olduğu ortaya çıktı
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CHP'li Gamze İlgezdi'nin 12 rezidansı daha olduğu ortaya çıktı
  • CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi'nin Bağdat Caddesi'ndeki 15 milyonluk 3 ultralüks rezidans daire skandalıyla gündeme gelmişti. Daha sonra İlgezdi'nin Ataşehir'de 12 rezidans dairesi daha olduğu öğrenilmişti. İlgezdi'nin, 12 rezidansı eniştesi, amcası, yengesi ve ablası gibi akrabalarının üzerine kaydettirip peyder pey hibe yoluyla kendi üzerine aldığı ileri sürülmüştü.

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