43 ilde sarı alarm: Meteoroloji uyardı! Kar, fırtına, kuvvetli sağanak

Türkiye genelinde hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak, yüksek kesimler için kar ve Doğu bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu. İşte ulaşımda aksamalar ve sel riskine karşı dikkat edilmesi gereken bölgeler...
43 ilde sarı alarm
- Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Uşak, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Sivas, Yozgat'ın yanı sıra İzmir ve Muğla'nın bile bazı ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
- Kuvvetli sağanak beklenen iller ise şöyle; Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Şanlıurfa, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Yalova, Kilis ve Osmaniye.
Sarı kodlu uyarı nedir?
Hava sıcaklığı azalacak
Hava sıcaklığının, Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.