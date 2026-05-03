Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
43 ilde sarı alarm: Meteoroloji uyardı! Kar, fırtına, kuvvetli sağanak

43 ilde sarı alarm: Meteoroloji uyardı! Kar, fırtına, kuvvetli sağanak

07:543/05/2026, Pazar
G: 3/05/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Türkiye genelinde hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak, yüksek kesimler için kar ve Doğu bölgeleri için toz taşınımı uyarısında bulundu. İşte ulaşımda aksamalar ve sel riskine karşı dikkat edilmesi gereken bölgeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
ne göre, ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan
yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

43 ilde sarı alarm

  • Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Uşak, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Sivas, Yozgat'ın yanı sıra İzmir ve Muğla'nın bile bazı ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
  • Kuvvetli sağanak beklenen iller ise şöyle; Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Şanlıurfa, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Yalova, Kilis ve Osmaniye.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir:
Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Hava sıcaklığı azalacak

Hava sıcaklığının, Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Antalya
#Afyonkarahisar
#Ankara
#Aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonları ne kadar? En yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka hangisi? Yarış başladı hesaplamalar değişti tablo güncellendi