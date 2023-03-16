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Gündem

4,8 ile sallanan Bolu'da korkutan artçı deprem

Bolu'da, saat 13.55'te meydana gelen 4.8'lik depremin ardından AFAD verilerine göre saat 19.36'da 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. Korkutan artçı deprem kent genelinde hissedildi.

20:09 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bolu'da artçı deprem meydana geldi.

Bolu'da artçı deprem meydana geldi.

Bugün saat 13.55'te 4,8 ile sallanan Bolu'da artçı deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Bolu'da saat 19.36'da 3,9 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.

Yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin kent genelinde hissedildiği bildirildi.



#deprem
#Bolu
#AFAD
1 saat önce
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4,8 ile sallanan Bolu'da korkutan artçı deprem
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