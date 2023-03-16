4,8 ile sallanan Bolu'da korkutan artçı deprem

Bolu'da artçı deprem meydana geldi.
Bugün saat 13.55'te 4,8 ile sallanan Bolu'da artçı deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Bolu'da saat 19.36'da 3,9 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.
Yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin kent genelinde hissedildiği bildirildi.
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