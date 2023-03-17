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4,8 korkuttu Bolu sokağa fırladı

Merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğündeki deprem Düzce, Sakarya, İstanbul ve Bartın’da da hissedildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç “İlimizde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğu ihbarı geldi.” dedi.

04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'daki depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'daki depremi değerlendirdi.

Büyük depremlerin vurduğu bölgenin dışında son 20 gündür meydana gelen sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. Bolu’da dün saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, merkez üssü Bolu olan depremin yerin 8,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Düzce, Sakarya, İstanbul ve Bartın’da da hissedilen depremde paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Saat 19.36’da ise 3,9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. 7,1 km derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç “İlimizde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğu ihbarı geldi. Onun dışında olumsuz bir durum yok” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir.

BU DEPREMLER OLAĞAN

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu’daki depremi değerlendirdi. Prof. Sözbilir, “Bolu-Kızılağıl merkezli 4,8 büyüklüğündeki deprem 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın doğu ucu üzerinde meydana geldi. Geçen aylardaki Düzce depreminde olduğu gibi bu deprem de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantıları üzerinde gerçekleşti. 1999, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler, 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir” dedi.

Paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.


#Deprem
#Bolu
#AFAD
#Prof. Dr. Hasan Sözbilir
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4,8 korkuttu Bolu sokağa fırladı
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