Bolu sokağa fırladı: 4,8 korkuttu

Büyük depremlerin vurduğu bölgenin dışında son 20 gündür meydana gelen sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. Bolu’da dün saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, merkez üssü Bolu olan depremin yerin 8,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Düzce, Sakarya, İstanbul ve Bartın’da da hissedilen depremde paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Saat 19.36’da ise 3,9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. 7,1 km derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç “İlimizde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğu ihbarı geldi. Onun dışında olumsuz bir durum yok” dedi.