​5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye 4 ilden 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından düzenlenen törende, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partisinin TBMM grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4'ü ilçe, biri belde olmak üzere toplam 5 belediye başkanına parti rozetini taktı.
AK Parti'ye katılan başkanlardan 3'ü bağımsız, 2'si Saadet Partisi'nden seçilmişti.
AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:
Bağımsız - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Belediye Başkanı Fatih Kayacan,
Bağımsız - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin,
Bağımsız - Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin,
Saadet Partisi - Sakarya'nın Pamukova ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün,
Saadet Partisi - Siirt Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün.