Gündem 5 belediye başkanı daha AK Partiye katıldı
POLİTİKA

​5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye 4 ilden 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından düzenlenen törende, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tek AK Parti'ye katılan başkanlara parti rozetini taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tek AK Parti'ye katılan başkanlara parti rozetini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partisinin TBMM grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4'ü ilçe, biri belde olmak üzere toplam 5 belediye başkanına parti rozetini taktı.

AK Parti'ye katılan başkanlardan 3'ü bağımsız, 2'si Saadet Partisi'nden seçilmişti.

  • AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:
  • Bağımsız - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Belediye Başkanı Fatih Kayacan,
  • Bağımsız - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin,
  • Bağımsız - Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin,
  • Saadet Partisi - Sakarya'nın Pamukova ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün,
  • Saadet Partisi - Siirt Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün.

5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
FOTOĞRAF 15
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AK Parti'ye 4 ilden 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından düzenlenen törende, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
Title
AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:
Title
AK Parti'ye katılan başkanlardan 3'ü bağımsız, 2'si Saadet Partisi'nden seçilmişti.
Title
Bağımsız - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Belediye Başkanı Fatih Kayacan
Title
Bağımsız - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin
Title
Bağımsız - Bilecik'in Osmaneli ilçesi Belediye Başkanı Münür Şahin
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Saadet Partisi - Sakarya'nın Pamukova ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün
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Saadet Partisi - Siirt Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün
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5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
AK Parti'ye 4 ilden 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından düzenlenen törende, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Geçtiğimiz günlerde de AK Parti'ye 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha katılmıştı.

4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti
GÜNDEM
4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti

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