Gündem 5 bin kişiyi dolandıran ve mağdurlara enayi diyen sanığa 14 yıl hapis cezası
ADANA

5 bin kişiyi dolandıran ve mağdurlara 'enayi' diyen sanığa 14 yıl hapis cezası

5 bin kişiyi dolandıran ve mağdurlara 'enayi' diyen sanığa 14 yıl hapis cezası

Adana’da gazeteye verdiği iş ilanıyla 5 bin kişiyi dolandırdığı ileri sürülen ve yakalanınca "bu kadar enayi varsa ben ne yapayım" diyerek kendini savunan sanık, 273 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Dolandırdığı şahısların zararını giderme sözü verip serbest kaldıktan sonra vaadini yerine getirmeyen sanık, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi IHA
Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet C. 'Memlekette bu kadar enayi varsa bunun suçlusu ben değilim' dedi.
Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet C. 'Memlekette bu kadar enayi varsa bunun suçlusu ben değilim' dedi.

İddiaya göre cezaevinden firar eden Mehmet C. (37) ulusal gazeteye "dolgun maaşla kapıcı, temizlikçi, şoför, hizmetli" aranıyor diye ilan verdi. Bunun üzerine çok sayıda işsiz vatandaş Mehmet C.’nin açtığı büroya gelerek başvuruda bulundu.

  • Mehmet C. kapıcılık başvurusu için 75 TL, şoförlük başvurusu için 50 TL, temizlikçi başvurusu için 25 TL ve hizmetli başvurusu için 20 TL aldı. Ancak aradan 1.5 ay geçmesine rağmen vatandaşlar bir türlü vaat edilen işe giremedi.

32 kişi şikayette bulundu

Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan 32 kişi, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Büro Amirliği’ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, Seyhan ilçesinde ufak bir büro kuran Mehmet C.’yi (29) bürosunda gözaltına aldı. Zanlının evinde arama yapan polis binlerce iş başvurusu belgesi buldu.

İHA
Mehmet C. (37) ulusal gazeteye 'dolgun maaşla kapıcı, temizlikçi, şoför, hizmetli' aranıyor diye ilan verdi.

"Bu kadar enayi varsa bunun suçlusu ben değilim"

Emniyetteki sorgusunun ardından Mehmet C., "nitelikli dolandırıcılık suçundan" adliyeye sevk edildi. Mehmet C., sevk sırasında, "Memlekette bu kadar enayi varsa bunun suçlusu ben değilim" dedi.

Yağma, kasten adam yaralama, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmak suçlarından kaydı olduğu öğrenilen zanlı, 30 Nisan 2011 tarihinde sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Ne yaptıysam istihdam için yaptım"

Hakkında, 39 kişiyi dolandırmaktan dava açılıp her kişi için 7’şer yıl olmak üzere toplam 273 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet C.’nin davası Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Suçlamayı kabul etmeyen Mehmet C., "Aklıma insanları bir yerlerde istihdam etmek geldi. Gazetelere verdiğim ilan sonucunda 5 bin civarında kişi başvurdu. İşe başlayan kişilerden ilk maaşlarının yarısı kadarını aldım. Zaten bu şekilde anlaşma yapmıştım. Ayrıca müracaatlarda dosya parası da alıyordum. Bu kişilerden 40’ı, dosya parası alınıp, işe yerleştirmek için hazır olanlardır. Yakalanıp, hapse girmeseydim, hakkımda şikayetçi olanlara da iş bulacaktım. Ne yaptıysam, istihdam için yaptım" dedi.

Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi çekmişler: 'Harry Potter' lakaplı örgüt lideri aranıyor
GÜNDEM
Taklit sitelerle hesapları ele geçirip, kredi çekmişler: 'Harry Potter' lakaplı örgüt lideri aranıyor

"Mağdurların zararını gidereceğim" dedi serbest kaldı

Mehmet Can, bir sonraki duruşmada "2 ay içerisinde müştekilerin zararını ödeyeceğim. Bunun için hem süre hem de tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti bu söz üzerine Mehmet C.’nin tahliyesine karar verdi.

Ancak aradan zaman geçmesine rağmen Mehmet C. vatandaşların mağduriyetini gidermeyince hakkında tekrar yakalama ve tutuklama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Mehmet C. yakalanarak cezaevine götürüldü.

Ancak cezaevine giren Mehmet C. bir süre sonra da firar etti. Mehmet C. polise yakalanmamak için de sırt çantası alıp yaşam malzemelerine bunun içine koyarak sokaklarda, hastanelerde, duraklarda kalarak yaşamaya başladı. Bu sırada mahkeme Mehmet C.’ye 14 yıl hapis cezası verdi.

'Tövbekar dolandırıcı' cami çıkışı yakalandı
OYNAT 01:00
'Tövbekar dolandırıcı' cami çıkışı yakalandı
Denizli Çivril'de, Cemal Babacan'ı (74) telefonla arayıp, kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, 120 bin TL dolandıran Cemalettin Aslan (55), gerçek jandarmalar tarafından camiden çıkarken yakalandı. Daha önce de 4 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıkan Aslan, ifadesinde her olaydan sonra camiye gidip, namaz kılıp, tövbe ettiğini söyledi.

Polis baskın yaparak yakaladı

Firari dolandırıcıyı yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti. Dedektifler Mehmet C.’nin bir çay bahçesinde olduğunu saptadı. Polis baskın yaparak hükümlüyü yakaladı.

Mehmet C. emniyete getirilerek işlemleri yapılırken "taklit anahtar kullanmak suretiyle hırsızlık, şantaj, dolandırıcılık tehdit ve hakaret" suçlarında da arandığı belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

Teknolojiye direnen dolandırıcılık yöntemleri!
FOTOĞRAF 11
Title
Emniyet yetkilileri vatandaş, tanımadıkları kişilere kesinlikle güvenmemeli, kimlik bilgilerini vermemeli ve şüpheli durumlarda en kısa zamanda polise bildirilmeli uyarısını yaptı.
Title
Teker üstü: Özellikle toplu ulaşım araçlarındaki iniş ve binişlerdeki sıkışıklıklarda vatandaşların paralarının çalınması
Title
Tırnakçılık: Para bozdurma bahanesi yaklaştıkları kişilere, bozdurduğu parayı el çabukluğu ile eksiltilmesi
Title
Sahtekarlık: Kendini sahte rütbe ve makamlarda (hakim, savcı, polis) göstererek vatandaşların değerli eşyalarının, paralarının alınması
Title
Nakliyecilik yoluyla dolandırıcılık: Yüklemesi yapılan değerli malları gitmesi gereken adrese götürmeyip piyasa değerinin altında satılması
Title
Definecilik: Gömü bulduklarını ve paraya ihtiyaçtan dolayı piyasa fiyatının altında vereceklerini söyleyerek, zengin kişilere numune gerçek altını veren, ardından sahte altınla dolandırılması.
Title
Telefonla dolandırıcılık: Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin vatandaşı bazı konularla korkutarak başkasının adına açılan hesaplara para aktarılmasının sağlanması.
Title
İnternet dolandırıcılığı: Vatandaşların banka hesaplarının farklı yollarla boşaltılması, ya da sahte siteler oluşturarak kişisel ve kredi kartı bilgileri elde edilen kişiler üzerinden alışveriş yapılması.
Title
Söğüşçülük: Aşırı alkol alan kişilerin değerli eşyalarının çalınması.
Title
Kapkaççılık: Sokaklarda yaya olarak yürüyen vatandaşların değerli eşyalarının motosikletli, otomobilli veya yaya kişiler tarafından ani bir hareketle çalınması.
Title
Teknolojiye direnen dolandırıcılık yöntemleri!
Teknolojiye direnen dolandırıcılık yöntemleri!
Teknolojiye direnen dolandırıcılık yöntemleri!
Yetim çocuklara Mamak sahip çıktı

Yetim çocuklara Mamak sahip çıktı

Mansur ​Yavaş'ın evden attığı çocuklar ortada kalmadı.
PYD övgüsüne alkış tuttu

PYD övgüsüne alkış tuttu

​HDP'li Mızraklı terör propagandası, CHP'li Kaftancıoğlu işbirliği çağrısı yaptı.
Irak yanıyor

Irak yanıyor

​Gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.
Bu kabul edilemez!

Bu kabul edilemez!

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki.
Bir daire<br>için 40 kişi arıyor

Bir daire
için 40 kişi arıyor

Dev yatırım kararı bölgede heyecana yol açtı.
'Enayilerse<br>ben ne yapayım?'

'Enayilerse
ben ne yapayım?'

​5 bin kişiyi dolandırdı, 'istihdam için yaptım' dedi.

İETT'de bir kriz daha

İETT'de bir kriz daha

​Hayali otobüsler, peş peşe sefer iptalleri vatandaşı çileden çıkardı.
Siyahilerin<br>elini sıkmadı

Siyahilerin
elini sıkmadı

​Boris Johnson'dan tepki çeken ırkçı hareket.
Ergenekon savcısına FETÖ'den ceza

Ergenekon savcısına FETÖ'den ceza

​Yargıtay, Mehmet Ali Pekgüzel'in hapis cezasını onadı.
Duşun içinde gizlenmiş uyuşturucu serası şok etti

Duşun içinde gizlenmiş uyuşturucu serası şok etti

​İtalyan polisi yakaladı.
Serbest bırakıldılar

Serbest bırakıldılar

Diyarbakır'da zihinsel engelli genci sokak ortasında darp ettiler.
3. kez sınırı geçtiler

3. kez sınırı geçtiler

​Fırat'ın doğusunda güvenli bölge için yeni devriye.
9'u gri listede 184 terörist öldürüldü

9'u gri listede 184 terörist öldürüldü

Eylüldeki operasyonlarla PKK'ya büyük darbe.
'Drone'lu tahrik

'Drone'lu tahrik

Avrupa Ligi maçında bayraklı ​provokasyon yaptılar.
Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Şampiyonlar Ligi hayal olabilir

Ülke puan sıralamasında son durum belli oldu.
AKM yükseliyor

AKM yükseliyor

2 bin 500 kişilik modern bir opera binası olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.