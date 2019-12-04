5 ilde FETÖ operasyonu: ID numaralarından tespit edilen 25 kişiye gözaltı

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Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması: Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ayşe Tuğba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili, "Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” dedi.