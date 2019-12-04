Gündem 5 ilde FETÖ operasyonu ID numaralarından tespit edilen 25 kişiye gözaltı
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5 ilde FETÖ operasyonu: ID numaralarından tespit edilen 25 kişiye gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

  • Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum' da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer zanlıları yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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