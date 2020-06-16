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POLİTİKA

5 ilin emniyet müdürü değişti! İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu?

Beş ilin emniyet müdürü değişti: İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Türkiye genelinde 5 ilin Emniyet müdürünün değiştiği duyuruldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

  • Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

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