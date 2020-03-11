5 katlı binanın altından yol geçiyor, görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta yıllar önce imar planında yol görünen araziye vatandaşlar 8 katlı kaçak bina inşa etti. Belediyenin girişimleri sonucu 8 yıl önce bina yıkıldı. Yıkılan binanın arkasında kalan ve altından yol geçen 5 katlı bina da ortaya çıktı.

8 katlı binanın yıkılmasıyla sokaktan yaya geçişi 5 katlı binanın altından yapılmaya başlandı. Apartmanın altından geçen sokak, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Altından yol geçen binayı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

FOTOĞRAF 13 Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta yıllar önce imar planında yol görünen araziye vatandaşlar 8 katlı kaçak bina inşa etti. Belediyenin girişimleri sonucu 8 yıl önce bina yıkıldı. Yıkılan binanın arkasında kalan ve altından yol geçen 5 katlı bina da ortaya çıktı. 8 katlı binanın yıkılmasıyla sokaktan yaya geçişi 5 katlı binanın altından yapılmaya başlandı. Apartmanın altından geçen sokak, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Altından yol geçen binayı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 'BİZİM İÇİN KESTİRME YOL' <br> <br> Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını ifade eden mahalle sakinlerinden Emre Öztürk, Yıllardır bu sokaktan geçiyoruz. Çok ilginç bir sokak. Farklı bir yapı, burada oturanlar bu yoldan memnun mu, değil mi bilemiyoruz. Ama bizim evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol. Zamanında bu şekilde yapılmış ve günümüzde de bu şekilde kullanıyoruz dedi. 'İLK GÖRDÜĞÜMDE ŞAŞIRMIŞTIM' <br> <br> Şerif Ay ise Beş katlı bu binanın altından yol geçiyor. Vatandaşlar buradan gelip geçiyor. Gün içerisinde evleri alt sokakta olan vatandaşlara kestirme bir yol oluyor. 4 yıldır burada yaşıyorum, bu sokak bu şekilde kullanılıyor. İlk gördüğümde şaşırmıştım, burayı nasıl yapmışlar diye düşünüyordum. Bizde gün içerisinde çokça bu yolu kullanıyoruz. Buradan geçenler de şaşırıyorlar, onlar da çözmeye çalışıyorlar diye konuştu. 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor 5 katlı binanın altından yol geçiyor Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın altından yol geçiyor. 'Çıkmaz sokak' olarak adlandırılan geçit, yayalar tarafından kullanılıyor. Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını belirten mahalleli Emre Öztürk, "Evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol" dedi. BiP'te paylaş

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"Bizim için kestirme yol"

Yolun evlerine giderken kendilerine çok kolaylık sağladığını ifade eden mahalle sakinlerinden Emre Öztürk, "Yıllardır bu sokaktan geçiyoruz. Çok ilginç bir sokak. Farklı bir yapı, burada oturanlar bu yoldan memnun mu, değil mi bilemiyoruz. Ama bizim evimize gidebilmemiz için çok kestirme bir yol. Zamanında bu şekilde yapılmış ve günümüzde de bu şekilde kullanıyoruz" dedi.

"İlk gördüğümde şaşırmıştım"

Şerif Ay ise "Beş katlı bu binanın altından yol geçiyor. Vatandaşlar buradan gelip geçiyor. Gün içerisinde evleri alt sokakta olan vatandaşlara kestirme bir yol oluyor. 4 yıldır burada yaşıyorum, bu sokak bu şekilde kullanılıyor. İlk gördüğümde şaşırmıştım, burayı nasıl yapmışlar diye düşünüyordum. Bizde gün içerisinde çokça bu yolu kullanıyoruz. Buradan geçenler de şaşırıyorlar, onlar da çözmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAF 12 Rize'nin Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı tabaka üzerine yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede 'Pisa kuleleri' diye anılmaya başlandı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışılıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gündeme gelen binalarla ilgili henüz bir adım atılmadı. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, eğimli binalarda incelemelerde bulundu. Bina sakinlerinin yan yatan binalarını güçlendirmek adına yan yattığı taraftaki tüm balkonlara demir kazıklar yerleştirdiklerini gözlemlediğini anlatan Yazıcı, bu girişimin güvenlik açısından anlam taşımadığını kaydetti. Yazıcı, Yerleştirilen demir kazıklar mühendislik açısından bir çözüm değil. Binada yaşayanları belki psikolojik anlamda rahatlatacak bir çözüm, ancak mühendislik açısından hiçbir anlamı yok. Binadaki yatmayı ortadan kaldırmaz” dedi. Binaların inşa edildiği yıllarda zemindeki sıkışmış çamur tabakasının gözden kaçırıldığını söyleyen Yazıcı, Denizin getirdiği malzemenin üzerine, dağdan heyelanlı malzemenin gelmesi ile binaların altındaki tabaka oluşmuş. Bu tabaka buradaki inşaat tekniklerini biraz zora sokmuş. O zamanki yönetmeliklerde sondaj şartı olmaması, jeolojik etüt raporlarını değerlendirme kısımlarının fazla detaylı olmaması bu binaları o zaman için yapmaya müsait kılmış. Zamanla zemin sıvılaşması dediğimiz olay meydana geliyor. Zeminin sıvı gibi hareket etmesini sağlayan ise arada kalmış çamurlaşmış tabaka. Bu çamurlaşmış tabakanın bir tarafa doğru hareketi, binanın farklı oturmaları sonucunda bu yanlamalar yaşanmış. Vatandaş da zamanla kendi evini kurtarabilmek için balkonlara direk vermiş, evin içerisindeki eğimi ortadan kaldırabilmek için şap atmış ve burada yaşamını idame ettirmeye çalışmış. Lakin kalıcı çözüm olarak ne balkonlardaki direkler ne de içerde yapılacak tadilatlar bu binalar için güvenli çözümler değildir diye konuştu. Binaların acilen devlet-vatandaş iş birliği ile boşaltılıp yıkılıp yeniden yapılması gerektiğine dikkat çeken Yazıcı, Yapılırken, zemin etütlerinin, alttaki çamur tabakasının ve sıkışmış tabakaların iyi etüt edilerek sağlam zeminden başlayarak uygun çalışmanın yapılması gerekmektedir. Karadeniz'deki fay hattının aktif hale gelmesi, buradaki riskleri arttırmaktadır. Bu binalar bu geceden sabaha çöker mi? O kadar infial yaratacak bir durum olmamakla beraber hızlıca tedbirin alınması gerekmektedir. Belediyenin yaptığı yeni imar planı çalışmalarında burası öncelikli riskli alan olarak ilan edilecek. Burada sadece bu binalar değil, kamuya ait binalar da var, okullar var. Teker teker kontrol edilerek buradaki dönüşümün sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bina sakinlerinden Ayfer Demir de, Balkonlardan demir direklerle destek vermişler. Bu yönteme kesinlikle güvenmiyorum. Binanın her an yıkılacağından endişe duyuyoruz. Yağmur yağdığı zaman bile çocuklar çok korkuyorlar, ‘binalar yıkılacak mı?' diye soruyorlar. Çok tedirginiz dedi. Rize'de yan yatan binalara akılalmaz önlem: Hiçbir anlamı yok acilen boşaltılmalı Rize'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 4 bina, sahipleri tarafından demir direklerle desteklendi. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalarda inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, "Binada yaşayanları belki psikolojik anlamda rahatlatacak bir çözüm, ancak mühendislik açısından hiçbir anlamı yok" dedi, binaların acilen boşaltılması gerektiğini açıkladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 18 Karşıyaka'nın Cemal Gürsel Caddesi'nde, dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran 13 binanın tehlike oluşturması İzmir Valiliğini harekete geçirdi. Altlarında çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'nın bu en merkezi yerlerindeki dükkanlar ve onlarca dairenin bulunduğu apartmanlar için valilik, geçen ekim ayında, AFAD'ın 2017'de hazırladığı Depreme Dayanıklılık Raporuna istinaden tahliye kararı verdi. Karar, Karşıyaka Belediyesi'ne tebliğ edilerek binaların hızla boşaltılması istendi. Bunun üzerine Karşıyaka Belediyesi, mülk sakinlerinin kira yardımı gibi çeşitli sosyal haklardan yararlanabilmesi adına, binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı tespitinin yapılması için girişimlerde bulundu. Gelinen noktada konutlar ve iş yerleri büyük ölçüde tahliye edildi. Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 6306 sayılı yasa kapsamında 'riskli yapı' tespiti onaylanan bir apartmanın yıkımına Belediye ekipleri tarafından bugün başlandı. Yıkımın bir kaç gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi. Cemal Gürsel Caddesi 1359 ada üzerindeki diğer ilgili diğer binaların ise yasa çerçevesindeki işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. İş makineleriyle Cemal Gürsel Caddesi üzerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım işlemlerine başladı. Yıkımdan kaynaklanan tozları önlemek için, adrese su tankerleri de sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, apartman sakinleri de sürecin nasıl işleyeceği konusunda endişelerini dile getirdi. Yıkım çalışması hakkında Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ekiplerimizce yapılan incelemede, ilgili binanın maliklerince tahliye edildiği ancak zemin kat kolonlarının beton pas paylarının patladığı, kolon sarmal ve boyuna donatılarının zarar gördüğü, yapının yıkılacak derecede tehlikeli hale geldiği, çevre sağlığı can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiği belirlendi. Bunun üzerine Belediye Encümen Kararı ile taşınmazın ilgili kanun çerçevesinde yıkımına karar verildi. Yıkım işlemleri, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Diğer apartmanlarla ilgili çalışmalar ise devam ediyor denildi. Su şişesini yere koyduğumuzda yuvarlanıyordu​ <br><br> Sakinlerden Furkan Arslan, Evlerimizi terk edeli 3-4 ay kadar oluyor. Evlerimiz oldukça yamuktu, yıllardır oturuyorduk ama yıkılması gerektiği söylendi. Doğrusu, evdeki eğiklik derecesi baya fazlaydı, su şişesini yere koyduğumuzda hızlıca yuvarlanıyordu. Top bıraktığımızda da salondan lavaboya kadar kendi kendine gidiyordu dedi. Apartman sakinlerinden Yılmaz Yalman ise, Bize burada hayati tehlike var dediler belediyeden ve valilikten. Bize çıkın dediler biz de çıktık. 3 ay oldu çıkalı. Bizim hayati tehlikemiz evet vardı, ama 6.1 büyüklüğünde depremi gördük ve dolap kapaklarımız dahi açılmadı. Artık önümüzdeki süreçte neler yaşanacak bilmiyoruz, ne zaman yeniden yapılır bilmiyoruz. Herkes bir ev buldu ve aceleyle yerleşti. Bize ne olacak, bunun söylenmesini istiyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından 1359 ada ile ilgili geçen ocak ayında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen İmar Planı değişikliği için de onay bekleniyor. Büyükşehir onayının ardından planın yürürlüğe girecek ve binaların yeniden inşa edilmesi için sürecin başlayacağı belirtildi. İzmir'deki yatık binalarda ilk yıkım başladı İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtindeki 'yatık binalar' olarak bilinen ve İzmir Valiliği'nin kararıyla tahliye edilen 13 apartmandan ilkinin yıkımına bugün başlandı. Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve 'riskli yapı' tespiti onaylanan apartmanın yıkımının birkaç gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

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