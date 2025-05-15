5 yaşındaki çocuğun odasına girip yuva yaptı: Küçük Hamza artık başka odada uyuyor

Baba Aydın, kumruyu rahatsız etmemek için Hamza’yı başka odaya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğluna bu ismi verdiğini söyleyen baba Aydın, “Hamza'nın odasında elbise dolabının üzerine bir kumru yuva yaptı.

Hamza da yavrularla birlikte kumrunun huzur içinde kalması için odasını terk etti. Şu anda kendi odasında değil, başka bir odada kalıyor. Biz de rahatsız olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.