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İstanbul'da 2 yaşındaki Elif'in kahreden ölümü: 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu...

İstanbul'da 2 yaşındaki Elif'in kahreden ölümü: 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu...

12:2515/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde 2 yaşındaki Elif, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı esnada aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde 2 yaşındaki Elif, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı esnada aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Zeytinburnu’nda oyun oynadığı sırada balkondan düşen 2 yaşındaki Elif bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Elif’ten geriye 10 gün önce annesinin çektiği fotoğraf kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan ve Cansel Kaya çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Elif, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu. Minik Elif oyun oynadığı sırada balkondan düştü. Minik Elif’in anne ve babası korku içerisinde aşağı koştu.


HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Elif’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Minik Elif hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti


GERİYE 10 GÜN ÖNCE ANNESİNİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF KALDI


Minik Elif’in hayatını kaybetmesinin ardından geriye 10 gün önce annesinin çektiği fotoğraf kaldı.


'HERKES AŞAĞI KOŞUNCA KORKTUM'


Bir apartman sakini, "Bir anda herkes aşağı koşunca bina sallandı korktum. Sonra hastaneye götürdüler. Komşuların hepsi de hastaneye gitti. 5 çocukları vardı" diye konuştu.



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