57 ile yeni vali ataması: İzmir Adana Trabzon gibi büyükşehirlere kritik görevlendirmeler

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi.

Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi.





AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre Edirne Valiliğine atandı.





Büyükşehirlere atanan valiler

Büyükşehirlerde Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Adana Valiliğine, Muğla Valisi Orhan Tavlı Samsun Valiliğine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliğine, Yaşar Karadeniz Sakarya Valiliğine, Yakup Canbolat Aydın Valiliğine, İsmail Ustaoğlu Balıkesir Valiliğine, Ömer Faruk Coşkun Denizli Valiliğine, Mustafa Çiftçi Erzurum Valiliğine, Hüseyin Aksoy Eskişehir Valiliğine, Mükerrem Ünlüer Kahramanmaraş Valiliğine, Enver Ünlü Manisa Valiliğine, Tuncay Akkoyun Mardin Valiliğine, İdris Akbıyık Muğla Valiliğine, Muammer Erol Ordu Valiliğine, Hasan Şıldak Şanlıurfa Valiliğine, Recep Soytürk Tekirdağ Valiliğine ve Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı.





Merkeze çekilen valiler

Yayımlanan atama kararlarına göre İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim merkeze çekilen valiler olarak belirtildi.





İşte 57 il için yapılan tüm vali atamaları;



