6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Başak Demirtaş'ı konuk eden FOX TV ve İsmail Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin çağrısıyla sokaklara çıkan vandallar, 35 ilde düzenlediği gösterilerle ortalığı savaş alanına çevirdi. Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtırken vahşice katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı. Saldırıların üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılar tazeliğini korumaya devam ediyor.

GÜNDEM HDP’nin kanlı tarihi: 6-7 ekim olaylarının üstünden 7 yıl geçti

FOX TV'DE 'DEMİRTAŞ' SEMPATİZANLIĞI

Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'nin kışkırtmasıyla onlarca insanın katledilmesine sebep olan 6-7 Ekim olaylarının 7. yıldönümünde, bugün FOX TV’de İsmail Küçükkaya, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı konuk etti.

İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş’a güzelleme yapması dikkat çekti. Başakdemirtaş'ın hükümeti suçlaması ise büyük tepki topladı.

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OYNAT 06:56 Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti? HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.

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YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARINA İŞKENCE EDİLDİ

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine dahi işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi.

Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

GÜNDEM 6-7 Ekim olaylarının "azmettiricileri" için hesap vakti





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