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6 Mart Milli Görüş'ün kar günü

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının SP Genel Merkezi önünde açıklanması, atılan sloganlar ve verilen pozlar Milli Görüşçüleri rahatsız etti. Hasan Yaşar’ın “Haymana Mutabakatı Heyeti” adına yayınladığı bildirisinde şu ifadeler yer aldı: 6 Mart, Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir! Kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. SP’nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimiz nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir.

Haber Merkezi
04:00 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Merkezi.

Saadet Partisi Genel Merkezi.

6’lı Masa’nın Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun adaylığını duyurmasının yankıları sürüyor. SP’ye, Haymana Mutabakatı Heyeti'nden sert bir bildiri geldi. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar'ın yayımladığı bildiride şu ifadeler yer aldı: “6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir! SP Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.”

MUKADDES DAVA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

“Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam âleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir. Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisi’nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir.”

MİLLİ GÖRÜŞ’Ü BAĞLAMIYOR

“SP yönetiminin davamıza, Milli Görüş’çülere ve milletimize güveni kalmamıştır. SP yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargâhına dönüşmüştür. SP yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketi’ni ve hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş Hareketi’ni oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır.”

Haymana Grubu'nda Milli Görüş camiası ve SP'de genel başkan yardımcılığı ve GİK üyeliği yapmış şu isimler olduğu biliniyor: Mustafa Köylü, Selman Esmerer, Harun Macit, Hasan Yaşar ve İlyas Tongüç.



#Altılı Masa
#Saadet Partisi
#Haymana Mutabakat Heyeti
#Temel Karamollaoğlu
1 saat önce
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6 Mart Milli Görüş'ün kar günü
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