60 kişilik Rus heyeti yarın Ankara'ya geliyor: Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması gündemde

Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı
Alexander Novak
Türkiye'ye geliyor. 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temaslarda bulunacak. Gündemde Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusu ve tahıl anlaşması var.
İkili hükümetlerarası komisyonun bir önceki toplantısı Mayıs 2022'de Ankara'da yapılmıştı.
Taraflar, sanayi mallarının teslimatının artırılması, ulusal para birimleri cinsinden ödemelerin artırılması ve karşılıklı ticaretteki engellerin azaltılması konusunu görüşmüştü.
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1 saat önce