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60 kişilik Rus heyeti yarın Ankara'ya geliyor: Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması gündemde

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 60 kişilik Rus heyeti yarın Türkiye’ye geliyor. Ankara’da bir dizi temaslarda bulunacak heyetin gündeminde Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması var.

12:20 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:35 - 23/11/2023 Perşembe
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Aleksandr Novak

Aleksandr Novak

Rusya Başbakan Yardımcısı
Alexander Novak
Türkiye'ye geliyor. 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temaslarda bulunacak. Gündemde Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusu ve tahıl anlaşması var.

İkili hükümetlerarası komisyonun bir önceki toplantısı Mayıs 2022'de Ankara'da yapılmıştı.


Taraflar, sanayi mallarının teslimatının artırılması, ulusal para birimleri cinsinden ödemelerin artırılması ve karşılıklı ticaretteki engellerin azaltılması konusunu görüşmüştü.



#Alexander Novak
#Rusya
#Türkiye
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