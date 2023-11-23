AK Parti temayül komisyonlarını oluşturdu: Türkiye genelinde 160 bin oy kullanılacak

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Parti bu kapsamda, 9 Kasım'da başlayan ve dün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapacak.
Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde "temayül komisyonları" oluşturdu.
160 bin AK Partili oy kullanacak
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullanacak.
Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.
Komisyon başkanları
Dijital ortamda tüm Türkiye'de aynı anda yapılacak yoklama sürecini yönetecek bazı illerin komisyon başkanları şöyle:
Bu arada bugün AK Parti'de, komisyonların katıldığı bir toplantı yapılacak.
Toplantıda, komisyon başkan ve üyeleri yoklama öncesi, sırası ve sonrasına yönelik teknik olarak bilgilendirilecek.