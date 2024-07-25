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60 milyon turist geliyor Yunan bakanı da bekleriz!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’in, “Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz” sözlerine cevap verdi: Türkiye’ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz.

04:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:40 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yaşar Güler.
Yaşar Güler.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, “Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz” açıklamasına cevap verdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Güler, Georgiadis’in sözlerine “Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz” diye yorumladı. Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili “Kilit kapandı mı?” sorusuna ise Bakan Güler, “Kapanınca haberiniz olacak” yanıtını verdi.



#Diplomasi
#Yaşar Güler
#Adonis Georgiadis
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