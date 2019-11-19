60 yaş şartını çabuk unuttu

Genel müdürlüğü döneminde SSK’yı Türkiye’nin en çok açığı bulunan kurumuna döndüren Kılıçdaroğlu, 128 bin lira fazla ile devraldığı kurumu 1 milyar 111 milyon lira zararla devretti. SSK’yı batıran Kılıçdaroğlu, geçmişini unutarak “EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun emeklilikle ilgili söyledikleri hala hafızalarda. Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 1992 yılında emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, “Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödemem mümkün değil” demişti.
SSK’YI GEÇ EMEKLİLİK KURTARIR
- Kılıçdaroğlu, 1995 yılında da “100 trilyon borcu olan SSK’yı ancak geç emeklilik kurtarır, şu durumda altmış yaş şart” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, 1998 yılında da “Emekli sayısı her yıl yüzde 3.5 artıyor. Emeklilik yaşı 80’de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler alınmalı” demişti.