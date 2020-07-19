60 yıllık hayal gerçek oldu: Yerli otomobil için ilk harç atıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un üretileceği fabrikanın ilk harcının atıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu.
60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye’nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye’nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyasına başladı. Otomobilin kaputu da farı da var manşetleriyle kendi aşağılık komplekslerini ortaya koydular.
YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASI
Tüm çabalarına rağmen projede hiçbir kusur bulamadılar. Milletimizin beklentilerini boşa çıkarmamak için koronavirüs salgınına rağmen çalıştık, çabaladık. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, millet bahçeleri ve eserler ülkemizin dört bir yanında yükseldi. Türkiye’nin Otomobili Fabrikası ise yatırım zincirimizin altın halkası. Bugün yeni bir yatırım sevinci değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
SADECE FABRİKA DEĞİL DEVASA ÜRETİM KOMPLEKSİ
Otomobili tanıttığımızda bunlar nerede üretilecek diye soranlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir. Fabrikamız doğrudan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.
ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK
- Dünyada tüm başarıların arkasında azim, cesaret, mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engel hatta ihanetlerle doludur. Tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülke idealimiz bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Devrim arabaları en başından itibaren öksüz kaldı, ithalatçı lobi tarafından basit gerekçelerle devre dışı bırakıldı. Bu işi bitireceğiz. Ölmek var dönmek yok.
18 AYDA TAMAMLANACAK
Herhangi bir aksilik olması durumunda devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter. Bugün bismillah diyerek tesisimizin inşaatına başlıyoruz. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ilk aracı 2022’de banttan indirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka olacak. 4 bin vatandaşımız istihdam edilecek. Dolaylı istihdamla bu sayı çok daha fazla olacak.
ÜLKE VİZYONUMUZUN SEMBOLÜ
(Türkiye’nin Otomobili) Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum. Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. Türkiye’nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle ‘Devrim’ arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı.
Milletimizin yüzde 95’i destekliyor
- CHP’nin takoz siyasetine rağmen, ülkeyi sanayiden üretime, sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda hayalleriyle buluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, “Çünkü biz bu ülkeye, bu millete güveniyoruz. Biz Türkiye’nin potansiyeline, Türk milletinin zorluklar karşısındaki azmine inanıyoruz. Biz fırsat verildiğinde insanımızın neleri başaracağını biliyoruz. Biz iman varsa, imkan da vardır şiarıyla hareket ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de bu projede olduğu gibi bizim bu samimi mücadelemizi görüyor, destekliyor. 27 Aralık’ta kamuoyunun beğenisine sunduğumuz araçlar milletimizden beğeni topladı. Anketler, milletimizin projeyi destekleme oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu tablo hem bizim, hem de bu işe gönül veren ekibin motivasyonunu artırıyor” dedi.
Arabanın ötesinde bir proje
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında, çevre dostu akıllı otomobilin, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacağını söyledi. Varan, “Türkiye’nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok ötesinde bir proje. TOGG’un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up’lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor. Yenilikçi projeler için büyük paralara gerek yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse kapılar açılıyor. Bu işe liderlik eden asıl sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
Eğitimli köpek ve ata isim verdi
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- Erdoğan, ‘Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni’ne katılmak için geldiği Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yetkililerden bilgi aldı, yetkililer köpek eğitimiyle ilgili sunum yaptı. Erdoğan, buradaki yavru köpeklere isim verdi. Buradaki labrador cinsi köpeğe ‘Boran’, bir ata ise ‘Yağızkan’ ismini verdi.