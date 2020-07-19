Altmış yıllık hayal gerçek oldu: Yerli otomobil için ilk harç atıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un üretileceği fabrikanın ilk harcının atıldığı törende önemli açıklamalarda bulundu.

60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye’nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye’nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyasına başladı. Otomobilin kaputu da farı da var manşetleriyle kendi aşağılık komplekslerini ortaya koydular.

Erdoğan, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonunun sembollerinden olan bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inandığını söyledi

OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG'un fabrika inşaatını başlatan düğmeye bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, '60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum' dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:37 Yerli otomobil TOGG görüntüsüyle yine göz kamaştırdı Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrikanın temel atma töreni öncesi gösterimi yapılan kırmızı ve mavi renkteki C-SUV modeli araçlar ihtişamlarıile gözleri kamaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı temel atma töreninde son hazırlıklarda tamamlandı.Temel atma töreninde görücüye çıkacak kırmızı ve mavi C-SUV modeli ilk elektrikli yerli otomobilin 2022'de bantlardan inmesi planlanıyor. BiP'te paylaş

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YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASI

Tüm çabalarına rağmen projede hiçbir kusur bulamadılar. Milletimizin beklentilerini boşa çıkarmamak için koronavirüs salgınına rağmen çalıştık, çabaladık. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, millet bahçeleri ve eserler ülkemizin dört bir yanında yükseldi. Türkiye’nin Otomobili Fabrikası ise yatırım zincirimizin altın halkası. Bugün yeni bir yatırım sevinci değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

SADECE FABRİKA DEĞİL DEVASA ÜRETİM KOMPLEKSİ

Otomobili tanıttığımızda bunlar nerede üretilecek diye soranlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir. Fabrikamız doğrudan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.

Erdoğan, fabrikanın yapılacağı alanı havadan inceledi

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burası sadece bir fabrika değil, devasa bir üretim kompleksidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat başlama töreninde konuştu. Erdoğan, 'Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir' ifadesinde bulundu. BiP'te paylaş

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ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK

Dünyada tüm başarıların arkasında azim, cesaret, mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engel hatta ihanetlerle doludur. Tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülke idealimiz bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Devrim arabaları en başından itibaren öksüz kaldı, ithalatçı lobi tarafından basit gerekçelerle devre dışı bırakıldı. Bu işi bitireceğiz. Ölmek var dönmek yok.

OYNAT 02:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devrim Otomobilleri en başından beri öksüz kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 'Türkiye'nin Otomobili'nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı. Erdoğan, 'Devrim Arabaları en başından beri öksüz kalmış, ithalatçı lobiler tarafından devre dışı bırakılmıştı. Türkiye'nin Otomobili'ni tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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18 AYDA TAMAMLANACAK

Herhangi bir aksilik olması durumunda devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter. Bugün bismillah diyerek tesisimizin inşaatına başlıyoruz. Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ilk aracı 2022’de banttan indirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka olacak. 4 bin vatandaşımız istihdam edilecek. Dolaylı istihdamla bu sayı çok daha fazla olacak.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk aracımızı 2022'de banttan indirmeyi planlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 'Türkiye'nin Otomobili'nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı. Erdoğan, 'Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz. 4 binin üzerinde vatandaşımız fabrikada istihdam edilecek' diye konuştu. BiP'te paylaş

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ÜLKE VİZYONUMUZUN SEMBOLÜ

(Türkiye’nin Otomobili) Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum. Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. Türkiye’nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle ‘Devrim’ arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı.

Milletimizin yüzde 95’i destekliyor

CHP’nin takoz siyasetine rağmen, ülkeyi sanayiden üretime, sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda hayalleriyle buluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, “Çünkü biz bu ülkeye, bu millete güveniyoruz. Biz Türkiye’nin potansiyeline, Türk milletinin zorluklar karşısındaki azmine inanıyoruz. Biz fırsat verildiğinde insanımızın neleri başaracağını biliyoruz. Biz iman varsa, imkan da vardır şiarıyla hareket ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de bu projede olduğu gibi bizim bu samimi mücadelemizi görüyor, destekliyor. 27 Aralık’ta kamuoyunun beğenisine sunduğumuz araçlar milletimizden beğeni topladı. Anketler, milletimizin projeyi destekleme oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu tablo hem bizim, hem de bu işe gönül veren ekibin motivasyonunu artırıyor” dedi.

Arabanın ötesinde bir proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında, çevre dostu akıllı otomobilin, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacağını söyledi. Varan, “Türkiye’nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok ötesinde bir proje. TOGG’un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up’lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor. Yenilikçi projeler için büyük paralara gerek yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse kapılar açılıyor. Bu işe liderlik eden asıl sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Eğitimli köpek ve ata isim verdi

Erdoğan Tabur Komutanlığında bir ata ise ‘Yağızkan’ ismini verdi.

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Erdoğan yavru köpeğe Boran adını verdi.

Erdoğan, ‘Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni’ne katılmak için geldiği Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yetkililerden bilgi aldı, yetkililer köpek eğitimiyle ilgili sunum yaptı. Erdoğan, buradaki yavru köpeklere isim verdi. Buradaki labrador cinsi köpeğe ‘Boran’, bir ata ise ‘Yağızkan’ ismini verdi.