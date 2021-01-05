621 yıl ceza alan istismarcı öğretmen 'Sizi evinizdeki cihazların kırmızı ışığından görürüm' diye korkutmuş

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında karara bağlanan davada, tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplam 621 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanık ayrıca öğretmenlikten de menedildi.

Sarkıntılık değil cinsel istismar

Mahkeme, dava sonucuna ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. 221 sayfalık gerekçeli kararda, tarihi cezanın ayrıntılarına yer verildi.

Cinsel istismar sırasında sanığın bazı mağdurlara, “Nasıl, hoşuna gidiyor mu" şeklindeki söylemlerinin fiziki olarak sanığın öğrenciye cinsel saldırısı devam ederken meydana geldiği, bu sözlerin sarkıntılık değil, cinsel istismar olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi.

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"Sizi evlerinizdeki kırmızı ışıklardan görürüm"

Sanığın mağdur öğrencilere, “Beni şikayet ederseniz, bu olup bitenler duyulursa mesleğimden olurum, maaşımı alamam, kendi kızlarımı okutamam. Sizler de rezil olursunuz. Ayrıca, anne ve babanıza bunları söylemeyin. Zaten ben sizi evlerinizdeki elektronik cihazların üzerinde bulunan kırmızı ışıklardan görürüm" şeklinde söylemi ile çocukların duygularını sömürdüğüne vurgu yapıldı.

Bir öğrenci beyanında, öğretmeninin tecavüze yeltendiğini de anlattı. Yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık duymayan sanığa indirim uygulanmadığı da belirtildi.