6’lı Masa kaos öneriyor: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan TVNET’e konuştu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı Masa’nın Türkiye’ye önerdiği sistemin kaos getireceğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı Masa’nın umut vadetmediğini söyledi. Erbakan, tvnet’te yayınlanan Konuşmak Lazım programında soruları yanıtladı. 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlere tüm kadrolarıyla hazır olduklarını ifade eden Erbakan, seçimde baraj sorunu yaşamayacaklarını söyledi.
Seçimlerde herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını, kendi başlarına seçime gireceklerini bildiren Erbakan, “Büyük kongremize baktığımızda baraj değil başa güreşen bir parti olacağımız görülecektir. 65 bin kişilik bir kongre yaptık. Tüm zorluklara rağmen böyle bir kongre yapılması teveccühü gösteriyor. Aralık başında yaptığımız kendi araştırmamızda Yeniden Refah Partisi’nin oyu yüzde 8’in üzerinde çıktı. Halktan gördüğümüz teveccühün inşallah sandığa da yansıyacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
İttifak önerileri konusunda AK Parti ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Erbakan, “Bizim için bir vekil veya bakanlık pazarlık yapacak durumumuz yok. Biz sadece prensipler noktasında uzlaşalım dedik. 3-4 kez görüşme oldu” diye konuştu. 6'lı Masa’dan kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini vurgulayan Erbakan, “Zaten gelse de bizim orada olmamızın uygun olmayacağını her fırsatta söylüyoruz” dedi.
6’lı Masa’nın eylem ve söylemlerine de değinen Erbakan, şunları kaydetti:
Şu andaki pozisyonları itibariyle 6'lı Masa’nın vaatleri, asıl büyük aktörü olan CHP'nin sözcülerinin ve vekillerinin tutumları, açıklamaları işte İstanbul Sözleşmesi'ni gelir gelmez getireceğiz demeleri, AİHM'in içtihatlarına teslim olacağız demeleri, gerçekten Milli Görüş tabanında Saadet Partisi'ne oy vermek isteyen seçmen nezdinde çok ciddi rahatsızlığa yol açtı.”