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6’lı Masa kaos öneriyor: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan TVNET’e konuştu

TVNET’e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı Masa’nın “7’li eş başkanlık sistemi”ni eleştirdi: (Cumhurbaşkanı olarak) 6 genel başkandan izin alacaksın, icazet alacaksın. Pratikte mümkün değil, yapılmaya kalkılsa sonuç vermez. Kaosa yol açar. 7’li eş Cumhurbaşkanlığı Sistemi gibi acayip bir sistem.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:45 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı Masa’nın Türkiye’ye önerdiği sistemin kaos getireceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı Masa’nın Türkiye’ye önerdiği sistemin kaos getireceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı Masa’nın umut vadetmediğini söyledi. Erbakan, tvnet’te yayınlanan Konuşmak Lazım programında soruları yanıtladı. 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimlere tüm kadrolarıyla hazır olduklarını ifade eden Erbakan, seçimde baraj sorunu yaşamayacaklarını söyledi.

OYUMUZ YÜZDE 8’İN ÜZERİNDE ÇIKTI

Seçimlerde herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını, kendi başlarına seçime gireceklerini bildiren Erbakan, “Büyük kongremize baktığımızda baraj değil başa güreşen bir parti olacağımız görülecektir. 65 bin kişilik bir kongre yaptık. Tüm zorluklara rağmen böyle bir kongre yapılması teveccühü gösteriyor. Aralık başında yaptığımız kendi araştırmamızda Yeniden Refah Partisi’nin oyu yüzde 8’in üzerinde çıktı. Halktan gördüğümüz teveccühün inşallah sandığa da yansıyacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

O MASADA OLAMAYIZ

İttifak önerileri konusunda AK Parti ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Erbakan, “Bizim için bir vekil veya bakanlık pazarlık yapacak durumumuz yok. Biz sadece prensipler noktasında uzlaşalım dedik. 3-4 kez görüşme oldu” diye konuştu. 6'lı Masa’dan kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini vurgulayan Erbakan, “Zaten gelse de bizim orada olmamızın uygun olmayacağını her fırsatta söylüyoruz” dedi.

6’lı Masa’nın eylem ve söylemlerine de değinen Erbakan, şunları kaydetti:

  • “6'lı Masa’nın millete umut olması son derece zor. Sayın Davutoğlu da ifade etti; tek adam rejimi diye eleştiriyorsunuz, siz de 7'li eş başkanlık sistemi gibi bir şey getiriyorsunuz. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı yetkileri belli, tanımlanmış. Bu yetkileri kullanamayacak… 6 tane genel başkandan izin alacaksın, icazet alacaksın. Böyle bir şey pratikte mümkün değil, yapılmaya kalkılsa sonuç vermez. Kaosa yol açar. 7'li eş Cumhurbaşkanlığı Sistemi gibi acayip bir sistem. Böyle bir şeyin karşılığı Anayasa'da da yok. Dolayısıyla yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir durum. Adaylık konusunda da bir anlaşmazlık var. ‘Kılıçdaroğlu'nun seçilememe riski var’ diye başka isimler olsun istiyor Meral Akşener. Kılıçdaroğlu da en çok oy alan partinin lideri olarak benim olmam lazım, benim hakkım diyor. Dolayısıyla orada bir anlaşmazlık var.

RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

Şu andaki pozisyonları itibariyle 6'lı Masa’nın vaatleri, asıl büyük aktörü olan CHP'nin sözcülerinin ve vekillerinin tutumları, açıklamaları işte İstanbul Sözleşmesi'ni gelir gelmez getireceğiz demeleri, AİHM'in içtihatlarına teslim olacağız demeleri, gerçekten Milli Görüş tabanında Saadet Partisi'ne oy vermek isteyen seçmen nezdinde çok ciddi rahatsızlığa yol açtı.”


#Fatih Erbakan
#Yeniden Refah Partisi
#6'lı Masa
#TVNET
1 saat önce
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6’lı Masa kaos öneriyor: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan TVNET’e konuştu
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