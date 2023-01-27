6’lı Masa kaos öneriyor: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan TVNET’e konuştu

“6'lı Masa’nın millete umut olması son derece zor. Sayın Davutoğlu da ifade etti; tek adam rejimi diye eleştiriyorsunuz, siz de 7'li eş başkanlık sistemi gibi bir şey getiriyorsunuz. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı yetkileri belli, tanımlanmış. Bu yetkileri kullanamayacak… 6 tane genel başkandan izin alacaksın, icazet alacaksın. Böyle bir şey pratikte mümkün değil, yapılmaya kalkılsa sonuç vermez. Kaosa yol açar. 7'li eş Cumhurbaşkanlığı Sistemi gibi acayip bir sistem. Böyle bir şeyin karşılığı Anayasa'da da yok. Dolayısıyla yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir durum. Adaylık konusunda da bir anlaşmazlık var. ‘Kılıçdaroğlu'nun seçilememe riski var’ diye başka isimler olsun istiyor Meral Akşener. Kılıçdaroğlu da en çok oy alan partinin lideri olarak benim olmam lazım, benim hakkım diyor. Dolayısıyla orada bir anlaşmazlık var.