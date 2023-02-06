6’lı Masa ortadan çatlamıştır: MHP lideri Bahçeli, Tekirdağ mitinginde konuştu

MHP lideri Bahçeli, “İYİ Parti, CHP’ye kazan kaldırdı, adayları hâlâ yok. Altılı Masa ortadan çatlamıştır. Bunlar, Batı’dan aferin bekleyen siyaset acizleridir” yorumunu yaptı. Dün Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Aziz milletim Sıra Sende” mitinginde konuşan Bahçeli, seçimler başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

SANDIK NEW YORK’TA KURULMAYACAK

Bahçeli, özetle şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Sandık New York’ta kurulmayacak, oylar Londra’da verilmeyecek, sayım Brüksel’de yapılmayacaktır. İrade sahibi Türk milleti, istiklalinin de sahibidir. Nitekim zalimlerin hükmü bu aziz millete sökmeyecektir. Bir masanın etrafında palas pandıras toplanmış makus partiler Türkiye’nin kanayan yarasıdır.

Bahçeli mitingin sonunda “mitingi vaktinde bitirdik” anlamında köstekli saatini gösterdi.

SÜRPRİZ YUMURTA GİBİ

(CHP Lideri’nin ‘Ben Kemal geliyorum’ sözleri) Kemal Kılıçdaroğlu, iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki, film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Ne diyor; ‘Ben Kemal, geliyorum.’ Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. “Hınç” isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Ben Kemal’im diyorsa, biz de Türk milletiyiz diyorum. Geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyorum. Kılıçdaroğlu’nun bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır.

14 MAYIS’TA GÖRECEĞİZ

Siyaset yapmak yerine film setlerinde üçüncü sınıf rollere talip olması tam da kendisiyle örtüşecektir. Sayın Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız. Türk milleti seni geliyor sandığın anda gerisin geriye postalayacaktır. Kimin geldiğini, nasıl geldiğini, hangi güçle geldiğini 14 Mayıs 2023 tarihinde göreceğiz.”



