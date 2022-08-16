6’lı masa PKK ve FETÖ’ye gönüllü boyun eğiyor: Fırsatçılar devrede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin istikrarlı ve iddialı ilerleyiş ve yükseliş sürecinin hem ülke içinde hem de ülke dışında "emeli ve hedefi makus siyasi zihniyetler ve bunun haricindeki menfur mihraklar tarafından kaygıyla izlendiğini" belirtti. Bahçeli, ruhunu ve gururunu emperyalizme satmakla suçladığı partiler için, “Bir masa etrafında toplanıp PKK ve FETÖ’nün senaryolarına gönüllüce boyun eğen altı partinin Türkiye karşıtlığı, milli değerlerimizle kutuplaşması izahı ve ifadesi olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır” dedi.

SURİYE’DE KALICI ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bahçeli "Dışişleri Bakanı’mızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" dedi. Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımların değerli ve isabetli olduğunu ifade eden Bahçeli, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin kökeni ve mezhebi ne olursa olsun ülkenin ötekisi veya hasmı olmadığına dikkati çekti. Bahçeli şunları söyledi: "Dışişleri Bakanı'mızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur. Türkiye’nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan iş birliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir.”

BARTHOLOMEOS’A EKÜMENİK TEPKİSİ

Sümela Manastırı’nda dokuzuncu kez ayin yapmak için Trabzon’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos’a “ekümenik” yazılı Trabzonspor forması hediye edilmesinin milli birliği hedef alan provokasyonlardan biri olduğunu kaydeden Bahçeli, “Bu yürek yaralayıcı tertip skandal olmasının ötesinde tahrik, tahrip ve taciz tonu çok yüksek bir meydan okumadır. Trabzonspor’umuza ve bu kulübümüze gönül veren muhterem vatandaşlarımıza hakaret niteliğindeki bu kepazeliğin hiçbir vicdan tarafından kabul edilmeyeceği ortadadır. Türkiye’de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

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DÖRT BİR KOLDAN TUZAĞA ÇEKİYORLAR

Bahçeli, Türkiye'nin dört bir koldan tuzağa çekilerek milli ve manevi hassasiyetlerinin tahriş edilmesinin etap etap ilerletilen bir kumpasın iç yüzünü açığa vurduğunu aktardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları kaydetti: "Fırsatçılar devrede, fesat yuvaları tetiktedir. Buna rağmen Azez'de al bayrağımızı yakma girişiminde bulunan soysuzların yaka paça yakalanmaları ve ihanetlerinin bedelini ödeyecek olmaları çok sevindirici bir gelişmedir."

2023’e kadar normalleşme

Bahçeli, 2023’e kadar tüm komşularla normalleşme atmosferinin hakim olmasının arzu ve umutları olduğunu söyledi. Bahçeli şöyle devam etti: “2023’e kadar her alanda ve her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz ve umudumuzdur.

Üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın bize söylediği, çatışarak değil kucaklaşarak yaşamanın tek seçenek olduğudur. Bunu başaracak tek siyasi irade de Cumhur İttifakı’dır. Gerisi sadece fasa fisodur, fuzuli ezberdir, gürültü kirliliğidir. Türkiye tarihi müktesebatının yol haritasında mesafe aldıkça, komşularıyla tutarlı, seviyeli, saygılı ve dengeli diyaloglar kurdukça, ne zillete gün doğacak, ne küresel emperyalizm fırsat bulacak, ne de mücavir bölgelerde terör örgütleri tutunacaktır.”