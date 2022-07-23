Gündem 6lı masada İstanbul Sözleşmesi krizi Saadet Partisi Kılıçdaroğlu ve Akşenerin açıklamasına karşı çıktı
POLİTİKA

6'lı masada İstanbul Sözleşmesi krizi: Saadet Partisi Kılıçdaroğlu ve Akşener'in açıklamasına karşı çıktı

Milet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken şimdi de İstanbul Sözleşmesi krizi çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her fırsatta iktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ifade ederken Saadet Partisi'nden bu açıklamaların tersi yönünde bir mesaj geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
6lı masada İstanbul Sözleşmesi krizi: Saadet Partisi Kılıçdaroğlu ve Akşenerin açıklamasına karşı çıktı
Millet İttifakı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, ilk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini destekler nitelikte bir açıklama geldi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak." sözlerine yer verdi.

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Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu mesajlarının ardından Saadet Partisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "İktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırıldıysa İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı bütün uygulamaları da Allah'ın izniyle kaldırmış olacağız. Kadını ve aileyi koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

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