6'lı masada İstanbul Sözleşmesi krizi: Saadet Partisi Kılıçdaroğlu ve Akşener'in açıklamasına karşı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, ilk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini destekler nitelikte bir açıklama geldi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak." sözlerine yer verdi.

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Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu mesajlarının ardından Saadet Partisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "İktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırıldıysa İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı bütün uygulamaları da Allah'ın izniyle kaldırmış olacağız. Kadını ve aileyi koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

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