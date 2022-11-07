Gündem 6lı masaya katılmak isteyen Hüseyin Başa ilk veto
POLİTİKA

6'lı masaya katılmak isteyen Hüseyin Baş'a ilk veto

"6'lı masaya beni de alın" çağrısında bulunmasının ardından İYİ Parti ve CHP'den olumlu dönüş alan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ilk veto geldi. 6'lı masanın üyelerinden DEVA Partisi’nin sözcüsü İdris Şahin masanın genişlemesinin zor olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
6lı masaya katılmak isteyen Hüseyin Başa ilk veto
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'na "6'lı Masa'ya beni de alın" çağrısında bulundu. Baş'ın bu çağrısına İYİ Parti ve CHP'den olumlu cevap geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hüseyin Baş ile bir araya gelerek Baş'ın bu isteğini masaya taşıyacağını ifade etmişti. Gelişmelerin ardından BTP'li Hüseyin Baş'a ilk veto geldi. 6'lı masanın üyelerinden DEVA Partisi’nin sözcüsü İdris Şahin masanın genişlemesinin zor olduğunu ifade etti.

"MASANIN GENİŞLEME İHTİMALİNİ ZAYIF GÖRÜYORUZ"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, BTP'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e destek vermesinin kıymetli olduğunu belirtti. Şahin, "Ancak şu aşamadan sonra genişleme ihtimalini son derece zayıf görüyoruz" dedi.

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