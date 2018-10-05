Gündem 7 şehit aldılar 700 terörist öldüreceğiz
POLİTİKA

7 şehit aldılar 700 terörist öldüreceğiz

Batman’daki terör saldırısının düşmana olan kini daha da artıracağını söyleyen Erdoğan, “ Onlar bizden 7 şehit aldı, biz 700 terörist öldüreceğiz. Kesinlikle durmak yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı kararlılık mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’da 8 askerin şehit olduğu terör saldırısına iki ayrı açıklama ile çok sert tepki gösterdi. Erdoğan ilk açıklamayı Beştepe’deki Din Görevlileri Buluşması’nda yaptı. Tüm şehitler için Fatiha suresinin okunmasını isteyen Erdoğan, “Bu mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu gelişmeler, olaylar, bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha da fazlasıyla artırmaktadır. Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum” diye konuştu.

BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ

Akşam saatlerinde de ‘TRT World Forumu’nda soruları cevaplayan Erdoğan burada da teröre karşı kararlılık vurgusu yaptı. Şehit sayısının 7 olarak açıklandığı dakikalarda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün bizim 7 şehidimiz var. 7 Mehmedimiz şehit oldu. Duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit aldı, biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz, üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok. Terörün bedelini onlara, o teröristlere ödeteceğiz ve bunda kararlıyız. O insanların da bizim bu tecrübemizi görerek mücadelelerini ona göre sürdürmeleri lazım.”

AB için 81 milyona insana gideriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de adil bir seçim yapılana kadar Türk askerinin Suriye’den çıkmayacağını söyledi. TRT World Forumu’nın kapanışında soruları cevaplandıran Erdoğan, “ Suriye’nin kuzeyinde 22 tane Amerika’ya ait üs var. Benzer şekilde 5 üs de Rusya’nın var.Bir taraftan lafa geldiği zaman ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü’ diyeceksiniz. Öbür taraftan getirip 22 tane üssü orada kuracaksın. Ondan sonra da bize ‘burayı terk etmeniz lazım’ diyeceksin. Hayır, biz orayı terk etmeyeceğiz. Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye’yi sahiplerine terk eder, oradan ayrılırız. Oraya bizi Suriye halkı, davet etti” dedi. Erdoğan “Avrupa Birliği’nin dağılmanın eşiğinde olduğu yönendeki tespitlerin sorulması üzerine de Erdoğan şunları kaydetti: Bir an önce yaklaşılsa da biz de kendi istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Son seyahatimde ABD’de birkaç AB başkanına onu söyledim, ‘Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin biz yolumuza gidelim...” Bu mantıkla giderse bize düşen de yarın gazetelere iyi bir başlık olur.... Bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.”

REKLAM
  • Salih’e tebrik telefonu
  • Erdoğan, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan, görevi Fuad Masum’dan resmen devralan Iraklı mevkidaşı Salih’i tebrik etti. Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih’in görüşme vesileyle ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da ifade ettikleri öğrenildi.

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
GÜNDEM
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Batman'da alçak saldırı: 8 askerimiz şehit
GÜNDEM
Batman'da alçak saldırı: 8 askerimiz şehit

Batman'da STK'lar yarın teröre lanet yürüyüşü düzenlenecek
GÜNDEM
Batman'da STK'lar yarın teröre lanet yürüyüşü düzenlenecek

Güven sarsan hata

Güven sarsan hata

Alman kalecinin Malmö maçında yediği gol gündem oldu.
26 yıl sonra bulundu

26 yıl sonra bulundu

​Kayserili dağcı Fransa'daki Alp dağlarında kaybolmuştu.
PKK'ya500 milyonluk darbe

PKK'ya500 milyonluk darbe

Van Emniyeti ​son 10 ayda 4 buçuk ton eroin ele geçirdi.
ABD'ninsırlarına erişiyor

ABD'ninsırlarına erişiyor

​Çin, bilgisayarlara minik casus çipler yerleştiriyor.
Herkes ıslıkladı

Herkes ıslıkladı

Kadıköy'deki maçta 4. hakem tabelayı kaldırınca ortalık karıştı.
Gecenin adamı 'Islam'

Gecenin adamı 'Islam'

​Fenerbahçe, kritik maçta Spartak Trnava'yı Cezayirli golcüsüyle yendi.
Bu acı taze kalacak

Bu acı taze kalacak

Yasin Börü, PKK yandaşlarınca vahşice katledilmişti.
ALÇAKLAR!

ALÇAKLAR!

Teröristlerin yola döşediği EYP patladı, 8 askerimiz şehit oldu.

Ekmek zammı iptal

Ekmek zammı iptal

Ekmeğin fiyatı yeniden 1 lira 25 kuruş oldu.

3 trilyondolarlık uyarı

3 trilyondolarlık uyarı

Akdeniz'de yabancı ülke, şirket veya gemiye izin verilmeyecek.
AB için referanduma gidebiliriz

AB için referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forumu'nda konuştu.
Trabzon'da sağanakRize'de hortum

Trabzon'da sağanakRize'de hortum

​Caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı.
Türkiye'deilk kez üretilecek

Türkiye'deilk kez üretilecek

​Cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacak.
Suriye'de S-300 savaşları

Suriye'de S-300 savaşları

​İsrail: Rusya'nın S-300'leri İran'a dokunulmazlık sağlamayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.