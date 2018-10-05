7 şehit aldılar 700 terörist öldüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’da 8 askerin şehit olduğu terör saldırısına iki ayrı açıklama ile çok sert tepki gösterdi. Erdoğan ilk açıklamayı Beştepe’deki Din Görevlileri Buluşması’nda yaptı. Tüm şehitler için Fatiha suresinin okunmasını isteyen Erdoğan, “Bu mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu gelişmeler, olaylar, bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha da fazlasıyla artırmaktadır. Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum” diye konuştu.

BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ

Akşam saatlerinde de ‘TRT World Forumu’nda soruları cevaplayan Erdoğan burada da teröre karşı kararlılık vurgusu yaptı. Şehit sayısının 7 olarak açıklandığı dakikalarda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün bizim 7 şehidimiz var. 7 Mehmedimiz şehit oldu. Duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit aldı, biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz, üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok. Terörün bedelini onlara, o teröristlere ödeteceğiz ve bunda kararlıyız. O insanların da bizim bu tecrübemizi görerek mücadelelerini ona göre sürdürmeleri lazım.”

AB için 81 milyona insana gideriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de adil bir seçim yapılana kadar Türk askerinin Suriye’den çıkmayacağını söyledi. TRT World Forumu’nın kapanışında soruları cevaplandıran Erdoğan, “ Suriye’nin kuzeyinde 22 tane Amerika’ya ait üs var. Benzer şekilde 5 üs de Rusya’nın var.Bir taraftan lafa geldiği zaman ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü’ diyeceksiniz. Öbür taraftan getirip 22 tane üssü orada kuracaksın. Ondan sonra da bize ‘burayı terk etmeniz lazım’ diyeceksin. Hayır, biz orayı terk etmeyeceğiz. Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye’yi sahiplerine terk eder, oradan ayrılırız. Oraya bizi Suriye halkı, davet etti” dedi. Erdoğan “Avrupa Birliği’nin dağılmanın eşiğinde olduğu yönendeki tespitlerin sorulması üzerine de Erdoğan şunları kaydetti: Bir an önce yaklaşılsa da biz de kendi istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Son seyahatimde ABD’de birkaç AB başkanına onu söyledim, ‘Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin biz yolumuza gidelim...” Bu mantıkla giderse bize düşen de yarın gazetelere iyi bir başlık olur.... Bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.”

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Salih’e tebrik telefonu

Erdoğan, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonla görüştü. Görüşmede Erdoğan, görevi Fuad Masum’dan resmen devralan Iraklı mevkidaşı Salih’i tebrik etti. Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih’in görüşme vesileyle ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da ifade ettikleri öğrenildi.

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