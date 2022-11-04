Gündem 700 bin bıttım ve 200 bin Derik Halhal zeytin fidanı üretimi gerçekleştirildi
YEREL GÜNDEM

700 bin bıttım ve 200 bin Derik Halhal zeytin fidanı üretimi gerçekleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında, Fidan Üretim Merkezinde, şu ana kadar 700.000 bıttım fidanı ile 200.000 Derik Halhal Zeytin fidanı üretimi gerçekleştirildi.

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700 bin bıttım ve 200 bin Derik Halhal zeytin fidanı üretimi gerçekleştirildi
​700 bin bıttım ve 200 bin Derik Halhal zeytin fidanı üretimi gerçekleştirildi

Mardin Kent genelinde uygun arazileri tarıma kazandırmak adına Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda 128 bin metrekare alan üzerinde başlatılan Fidan Üretim Merkezi Projesi meyvelerini verdi.

Bu kapsamda 2021 Aralık ayında başlatılan bıttım fidanı üretiminde 700.000 bin adet ve Mart 2022 mart ayında başlatılan Derik Halhali Zeytini üretiminde ise 200.000 bin adet yetiştirilerek çiftçilere dağıtıma hazır hale getirildi.

Katma değeri yüksek bıttım ve zeytin gibi tarım ürünleri hem çiftçiye hem de şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak.
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