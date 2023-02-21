71 ilde ders zili çaldı: Hastane odaları okulları oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler dersbaşı yaptı. Okullarına uzun bir aranın ardından kavuşan öğrenciler, okula döndükleri için mutlu olduklarını ama yaşanan deprem nedeniyle çok üzüldüklerini söylediler.

ONLAR DA BAŞLADI

Deprem nedeniyle başka şehirlere nakli yapılan öğrenciler de ders başı yaptı. Ankara’daki Çankaya Ahmet Andiçen İlkokulu’na Malatya’dan gelen 3’üncü sınıf öğrencisi Beren Türker “Arkadaşlarımı özledim ama maalesef Malatya’dan bu okula gelmek zorunda kaldım. Evimiz hasar görmedi ama annem, babam ve kardeşimle Ankara’ya geldik. Buradaki arkadaşlarımla tanıştım, onları çok sevdim” dedi.

PSİKODESTEK VERİLECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem bölgesinden gelen ve KYK yurtlarına yerleştirilen 476 öğrencinin ders başı yaptığını duyurdu. Düzce’de de deprem bölgesinden gelen 202 öğrenciye Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık eğitimi alan 162 öğretmen psikodestek vererek, yeni okullarına alışmalarını ve arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlayacak. Düzce’ye Adıyaman’dan gelen Recep Tosun, kardeşi Hamza’nın 3. sınıfa gittiğini belirterek, “Adıyaman’dan 3 aile geldik. Sağ olsunlar belediyemiz yer ayarladı. Kardeşime de en yakın okul burasıydı. Komşularımızdan ve akrabalarımızdan vefat edenler var. Bir şekilde toplamaya çalışıyoruz” dedi.

İç Anadolu’daki öğrenciler için ücretsiz yemek başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas’ta başladı. Kırıkkale’de İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, MKE Anaokulu’nu ziyaret ederek, ücretsiz yemek uygulaması hakkında yetkililerden bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla, kentte tüm okul öncesi öğrenciler için ücretsiz yemek hizmetinin başladığını belirten Telefoncu, “Ayrıca taşımalı eğitim yapan kurumlarımız ve pansiyonda kalan çocuklarımızın da yemekleri Bakanlığımızca ücretsiz veriliyor” dedi.

Hastane odaları okulları oldu

Adıyaman’da depremde yaralanıp, Mardin’de tedaviye alınan 6 depremzede çocuk, eğitim-öğretime hastane odalarında başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, il genelindeki okullarda 529, hastanelerde ise 6 depremzede öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi. Demir, “Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde biri temel eğitim, 3’ü ortaöğretim olmak üzere 4 öğrencimiz şu an tedavi görüyor. Kızıltepe’de yine aynı şekilde 2 öğrencimiz var. Öğretmenlerimiz hastane odalarında bu çocuklarımızın eğitimine başladılar. Okul öncesi çocuklarımız için de sınıflarımızı açıyoruz” dedi.

Kamp sınıfları kuruldu

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından Mersin Silifke’deki KYK Yurdu, kamp, otel ve pansiyonlara yerleştirilen depremzedelerin çocukları için de ilk ders zili çaldı. Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı’nda 108 ilkokul, 23 Nisan Kampı’nda 126 ortaokul ve 61 ana sınıfı öğrencisi için Kapızlı Rasim Bozbey İlk ve Ortaokulu bünyesinde sınıflar açıldı. Silifke Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bütün depremzede öğrencilerin ders kitapları ve defterleri ise sıralarında hazır edildi. Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı’nda öğrenciler için tören düzenlendi.



