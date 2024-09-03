78 yaşındaki Menekşe teyzenin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi: Öğrendikçe mutlu oluyorum

Feke ilçesinin Ak oluk Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Menekşe Ak oluk, yaz döneminde açılan Kur'an kursuna katılarak her gün camiye gidiyor. Menekşe Nine, Ak oluk Camii imam hatibi Muhammed Doğaç'ın destekleri ile her gün Kuran- Kerim öğrenmek için derslere katılıyor. Bu azmi ile de hem yaşıtlarına hem de gençlere örnek oluyor.
Ak oluk Camiinde yazın açılan Kur'an kursuna katılarak herkesin taktirini toplayan Menekşe Ak oluk, her gün büyük bir sevinç ile camiye geldiğini aktararak, “6 çocuğum ve 26 torunum var. Allah'a minnettarım. 10 yaşından beri orucumu tutarım. Yaşlılıkla birlikte bazen tutamıyorum onun yerine de parasını veriyorum. Orucumu kaçırmam. Öğrendikçe mutlu oluyorum. Allah hidayet veriyor ve öğreniyorum. Allah'ın izni ile başarıyorum. Kur'an kursu açıldığından beri her gün gelmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum” dedi.