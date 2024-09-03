78 yaşındaki Menekşe teyzenin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi: Öğrendikçe mutlu oluyorum

Ak oluk Camii imam hatibi Muhammed Doğaç da eşinin desteği ile kadınlar için Kur'an kursu verildiğini kaydederek,

“Menekşe teyzemin yaşı 80'e yakın ama bahanesi yaşı kadar değil. Bazen mahallemizde çağrı yapıyoruz sağlıklı bireylerin bahanesi oluyor ama Menekşe teyzemiz öğrenme azminin hiç bahanesi yok. ‘Anneler ve kızları camiye' projesi dedik ve eşim Allah razı olsun desteği ile bunu başardık. Menekşe teyzemin azmi örnek. Sürekli sorar öğrenmek ister. Bizlerde onunla gurur duyuyoruz. Kur'an kursunda elinden geleni fazlası ile yapıyor. Bu niyet ve azmi de beni ve eşimi çok mutlu ediyor” diye konuştu.