|
Gündem

78 yaşındaki Menekşe teyzenin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi: Öğrendikçe mutlu oluyorum

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Menekşe teyzenin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi gençlere ve yaşıtlarına örnek oluyor. Feke ilçesinin Ak oluk Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Menekşe Ak oluk, yaz döneminde açılan Kur'an kursuna katılarak her gün camiye gidiyor. Menekşe Nine, Ak oluk Camii imam hatibi Muhammed Doğaç'ın destekleri ile her gün Kuran- Kerim öğrenmek için derslere katılıyor.

12:24 - 3/09/2024 Tuesday
IHA
78 yaşındaki Menekşe ninenin Kur'anı Kerim öğrenme azmi
78 yaşındaki Menekşe ninenin Kur'anı Kerim öğrenme azmi

Feke ilçesinin Ak oluk Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Menekşe Ak oluk, yaz döneminde açılan Kur'an kursuna katılarak her gün camiye gidiyor. Menekşe Nine, Ak oluk Camii imam hatibi Muhammed Doğaç'ın destekleri ile her gün Kuran- Kerim öğrenmek için derslere katılıyor. Bu azmi ile de hem yaşıtlarına hem de gençlere örnek oluyor.



Ak oluk Camiinde yazın açılan Kur'an kursuna katılarak herkesin taktirini toplayan Menekşe Ak oluk, her gün büyük bir sevinç ile camiye geldiğini aktararak, “6 çocuğum ve 26 torunum var. Allah'a minnettarım. 10 yaşından beri orucumu tutarım. Yaşlılıkla birlikte bazen tutamıyorum onun yerine de parasını veriyorum. Orucumu kaçırmam. Öğrendikçe mutlu oluyorum. Allah hidayet veriyor ve öğreniyorum. Allah'ın izni ile başarıyorum. Kur'an kursu açıldığından beri her gün gelmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum” dedi.



“Menekşe teyze sürekli sorar öğrenmek ister”


Ak oluk Camii imam hatibi Muhammed Doğaç da eşinin desteği ile kadınlar için Kur'an kursu verildiğini kaydederek,
“Menekşe teyzemin yaşı 80'e yakın ama bahanesi yaşı kadar değil. Bazen mahallemizde çağrı yapıyoruz sağlıklı bireylerin bahanesi oluyor ama Menekşe teyzemiz öğrenme azminin hiç bahanesi yok. ‘Anneler ve kızları camiye' projesi dedik ve eşim Allah razı olsun desteği ile bunu başardık. Menekşe teyzemin azmi örnek. Sürekli sorar öğrenmek ister. Bizlerde onunla gurur duyuyoruz. Kur'an kursunda elinden geleni fazlası ile yapıyor. Bu niyet ve azmi de beni ve eşimi çok mutlu ediyor” diye konuştu.


#Kuran kursu
#Adana
#Feke
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ İstanbul’da binlerce yeni konut inşa edecek: İşte TOKİ projelerinin yer aldığı o ilçeler…